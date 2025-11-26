PM Narendra Modi Blog : "माझ्या सारखा गरीब माणूस पंतप्रधान झाला कारण.." मोदींनी सांगितली जुनी आठवण, हत्तीवरून संविधान...

गरीब कुटुंबातून येणाऱ्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचता आलं. हे फक्त संविधानामुळे शक्य झाले, असं मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलं आहे. आज देशभरात संविधान दिन साजरा केला जातो आहे. त्यानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी ब्लॉग लिहीत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या ब्लॉगमध्ये त्यांनी नुकताच १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या तरुणांनाही मोठं आवाहन केलं आहे. तसेच त्यांनी संविधान दिनानिमित्तची एक जुनी आठवणही सांगितली..पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ''२६ नोव्हेंबर हा प्रत्येक भारतीयासाठी गौरवाचा दिवस आहे. १९४९ मध्ये या दिवशी संविधान सभेने भारताचे संविधान स्वीकारले होते. संविधान हा एक पवित्र दस्तऐवज आहे. त्यामुळे एनडीए सरकारने २०१५ मध्ये २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. संविधान देशाच्या विकासाचा खरा मार्गदर्शक आहे”.Indian Constitution Day 2025: भारतीय संविधानातील सर्वात शक्तिशाली कलम कोणते? जाणून घ्या सविस्तर.पुढे बोलताना, “गरीब कुटुंबातून आलेल्या माझ्यासारख्या सामान्य व्यक्तीला पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली आहे. ही संविधानाची खरी ताकद आहे. संविधानामुळेच हे शक्य झालं आहे. त्यामुळेच मला सलग २४ वर्षे सरकारमध्ये काम करता आलं. संविधान दिनानिमित्त मी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह त्या सर्व नेत्यांचं स्मरण करतो'', असंही ते म्हणाले..यावेळी त्यांनी नुकताच १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या तरुणांना मोठं आवाहन केलं. “नुकताच वयाची १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या तरुणांनी हे समजून घ्यायला हवं की ते आता केवळ विद्यार्थी नाहीत, तर देशाच्या धोरणनिर्मिती भाग झाले आहेत. त्यांनी या देशाच्या लोकशाहीत सक्रीय सहभाग घ्यायला हवा.” असंही ते म्हणाले. महाविद्यालयांत दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी पहिल्यांदा मतदार ठरणाऱ्यांचा तरुणांचा सत्कार करता येईल का? यावर विचार व्हावा, अशी सुचनाही त्यांनी केली..Constitution Day: संविधान दिन विशेष मूळ संविधानाची प्रत, दुर्मिळ ग्रंथ, बाबासाहेबांच्या नोट्स ‘सिद्धार्थ’ने जपल्या खाणाखुणा.या ब्लॉगमध्ये संविधान दिनानिमित्तची एक आठवणही सांगितली. "'मला २०१० मधील घडमोडी आठवतात. त्याच वर्षी भारताच्या संविधानाला ६० वर्षे पूर्ण झाली होती. दुर्दैवाने, त्या वेळी या घटनेला राष्ट्रीय स्तरावर मिळायला हवे तेवढे महत्व दिले गेलेच नाही. परंतु, संविधानाबद्दल आपली सामूहिक कृतज्ञता आणि वचनबद्धता व्यक्त करण्यासाठी, आम्ही गुजरातमध्ये 'संविधान गौरव यात्रा' आयोजित केली होती. आपले संविधान एका हत्तीवर ठेवले होते, आणि माझ्यासोबत समाजातील विविध क्षेत्रांमधील अनेक लोकांना या यात्रेचा भाग बनण्याचा मान मिळाला होता.'' असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.