जनावरांसाठीची सुई तर वापरणार नाही ना? मोदींनी का विचारला असा प्रश्न

नवी दिल्ली - देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या लसीकरणाची मोहीम सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीसुद्धा कोरोना प्रतिबंधक लस टोचून घेतली. एम्समध्ये मोदींना लस टोचली. एम्स'मधील कर्मचाऱ्यांसाठी हा क्षण सर्वात वेगळा ठरला. अचानक पंतप्रधान येताच आतील वातावरण एकदम गंभीर झाले होते. तेव्हा परिस्थिती ओळखून मोदींनीच डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांशी हसतखेळत संवाद साधायला सुरुवात केली. पुदुच्चेरीच्या पी. निवेदन या परिचारिकेने पंतप्रधानांना लस टोचली. यावेळी मोदींनी त्यांना त्यांच्या गावाचे नाव वगैरे बाबतची माहिती विचारली.

लसीकरणावेळी संवाद साधताना मोदी म्हणाले की, " राजकारणी लोक फार जाड कातडीचे मानले जातात. तेव्हा तुम्ही माझ्यासाठी जनावरांना वापरतात ती सुई तर वापरणार नाही ना?" मोदींच्या या प्रश्नावर उपस्थित कर्मचाऱ्यांमध्ये हास्याचे फवारे उडाले.

हे वाचा - सर्वसामान्यांना पुन्हा दणका; CNG आणि PNG च्या दरांमध्ये वाढ; जाणून घ्या काय आहेत भाव

निवेदा यांनी ट्विट करून आपला अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या की, “ लस टोचून झाल्यावर सरांची (मोदी) पहिली प्रतिक्रिया होती की "लस टोचून झाली देखील? मला तर कळले देखील नाही. त्यानंतर मोदी यांनी निवेदा यांना, तुम्ही कुठं राहता अशीही विचारणा कली. यावेळी मोदीना लस देताना मूळच्या केरळच्या असलेल्या दुसऱ्या परिचारिकाही शेजारी होत्या.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi took his first dose of the #COVID19 vaccine at AIIMS Delhi today. He was administered Bharat Biotech's COVAXIN. pic.twitter.com/VqqBYZDTFU

— ANI (@ANI) March 1, 2021