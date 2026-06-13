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PM नरेंद्र मोदी ६ दिवसीय परदेश दौऱ्यावर, फ्रान्सला रवाना; स्लोवाकियाला स्वातंत्र्यानंतर भेट देणारे भारताचे पहिलेच पंतप्रधान

PM Modi France-Slovakia Tour भारत भागिदार म्हणून जी ७ शिखर परिषदेत तेराव्यांदा सहभागी होत आहे. फ्रान्सच्या कंपनीसोबत होणाऱ्या राफेल करारावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करू शकतात.
PM Modi Departs for Europe, Rafale Talks in Focus

PM Modi Departs for Europe, Rafale Talks in Focus

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी फ्रान्स आणि स्लोवाकियाच्या सहा दिवसीय दौऱ्यावर रवाना झाले. १५ जूनपासून फ्रान्समध्ये आयोजित होणाऱ्या तीन दिवसीय जी७ शिखर परिषदेत ते भाग घेणार आहेत. यावेळी काही देशांच्या नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठकही होणार आहे. भारत भागिदार म्हणून जी ७ शिखर परिषदेत तेराव्यांदा सहभागी होत आहे. फ्रान्सच्या कंपनीसोबत होणाऱ्या राफेल करारावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करू शकतात. हा करार आणखी वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

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