PM नरेंद्र मोदी ६ दिवसीय परदेश दौऱ्यावर, फ्रान्सला रवाना; स्लोवाकियाला स्वातंत्र्यानंतर भेट देणारे भारताचे पहिलेच पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी फ्रान्स आणि स्लोवाकियाच्या सहा दिवसीय दौऱ्यावर रवाना झाले. १५ जूनपासून फ्रान्समध्ये आयोजित होणाऱ्या तीन दिवसीय जी७ शिखर परिषदेत ते भाग घेणार आहेत. यावेळी काही देशांच्या नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठकही होणार आहे. भारत भागिदार म्हणून जी ७ शिखर परिषदेत तेराव्यांदा सहभागी होत आहे. फ्रान्सच्या कंपनीसोबत होणाऱ्या राफेल करारावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करू शकतात. हा करार आणखी वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता आहे..अधिकृत दौऱ्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दौऱ्यात फ्रान्स आणि स्लोवाकियाच्या नेत्यांसोबत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पंतप्रधान मोदी फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि स्लोवाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांच्यासोबत चर्चा करणार आहेत. यात आर्थिक, संरक्षण, उद्योग क्षेत्रात सहकार्यावर चर्चा होणार आहे..केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भाच्याला बसने उडवलं, जागीच मृत्यू; विशेष परवानगीने मध्यरात्री पोस्टमार्टम.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये नीस, एवियन, पॅरिसचा दौरा करणार आहेत. जी ७ परिषदेवेळी यात सहभागी असलेल्या देशांच्या नेत्यांसोबतही द्विपक्षीय बैठकीची शक्यता आहे. या परिषदेत दक्षिण कोरिया, केनिया, ब्राझील, इजिप्त या देशांचा समावेश असणार आहे..स्लोवाकिया दौऱ्यात संरक्षण सहकार्य आणखी भक्कम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दोन्ही देशाममध्ये काही करारावर सह्या होऊ शकतात. स्लोवाकिया १९९३ मध्ये स्वतंत्र झाला. त्यानंतर पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान स्लोवाकिया दौऱ्यावर जात आहेत. पंतप्रधान मोदी १३ ते १४ जून पर्यंत फ्रान्सच्या नीसमध्ये असणार आहेत. तर १४ ते १६ जून या कालावधीत स्लोवाकिया दौरा करून पुन्हा पॅरिसला परतणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.