Gen Z साठी मोदींच्या मोठ्या घोषणा; कोचिंग क्लास फ्री ते १ लाख कोटींचा इनोव्हेशन फंड, ५ मोठ्या घोषणा!

१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशाचा ८०वा स्वातंत्र्य दिन साजरा होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या प्राचीरावरून युवकांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाचा विषय ‘Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047’ हा होता. विकसित भारताच्या निर्मितीत युवक हे सर्वात मोठे लाभार्थी तसेच प्रमुख चालकशक्ती असल्याचे सांगत मोदी यांनी, “मला माझ्या देशाच्या युवकांवर विश्वास आहे,” असे स्पष्ट केले..एका वर्षात एक कोटी युवकांना AI प्रशिक्षणयुवकांसाठी केलेल्या घोषणांमध्ये Artificial Intelligence (AI) कौशल्य प्रशिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले. पुढील एका वर्षात देशातील एक कोटी युवकांना AI स्किल्सचे प्रशिक्षण देण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. AI Impact Summit चा उल्लेख करत त्यांनी AI तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार होत असल्याचे सांगितले. या क्षेत्रात भारतीय युवकांनी जागतिक नेतृत्व करण्यासाठी आवश्यक क्षमता विकसित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या युगासाठी युवकांना सक्षम करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगगरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील महागड्या कोचिंग क्लासेसचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विविध परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कुशल शिक्षकांच्या माध्यमातून याचे संपूर्ण नेटवर्क उभारले जाणार आहे. त्यामुळे युवकांना घरातूनच परीक्षांची तयारी करता येईल आणि कोचिंगवर होणारा हजारो कोटी रुपयांचा खर्च वाचेल. यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीतील आर्थिक भार आणि दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..स्टार्टअपसाठी एक लाख कोटींचा इनोव्हेशन फंडस्टार्टअप आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा इनोव्हेशन फंड जाहीर करण्यात आला. “तुमची स्वप्ने घेऊन या, संसाधनांची कमतरता राहणार नाही,” असे आवाहन मोदी यांनी युवकांना केले. Startup India अंतर्गत देशात २.५ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्स असल्याचे त्यांनी सांगितले. या स्टार्टअप्समधील तरुण उद्योजकांचे सरासरी वय २८ वर्षे असून ते उपग्रह आणि रॉकेट लॉन्च करण्यासारख्या क्षेत्रातही काम करत आहेत.Skill India, स्पेस सेक्टर, ड्रोन पॉलिसी आणि देशभरातील १०,०००हून अधिक अटल टिंकरिंग लॅब्समुळे युवकांसाठी नव्या संधी निर्माण होत असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले..Amit Shah : "गुजरातमध्ये बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा नरेंद्र मोदी CM..."; अमित शहांनी सांगितला अजित डोवाल यांच्याशी पहिल्या भेटीचा किस्सा.५ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी टॅलेंट हंटक्रीडा क्षेत्रासाठीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. २०३६ च्या ऑलिंपिकचे आयोजन भारतात करण्याच्या आकांक्षेच्या पार्श्वभूमीवर तसेच २०३० च्या कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी तयारी करताना ५ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींमध्ये टॅलेंट हंट मोहीम राबवली जाणार आहे. प्रत्येक गाव, शहर आणि शाळेतून क्रीडा प्रतिभा शोधून त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. Khelo India योजनेअंतर्गत झालेल्या प्रगतीचाही मोदी यांनी उल्लेख केला..याशिवाय ड्रग-फ्री इंडियासाठी My Bharat स्वयंसेवक आणि विविध संस्थांच्या मदतीने १०० आठवड्यांचा कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा करण्यात आली.शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार, नवकल्पना आणि क्रीडा या क्षेत्रांमध्ये युवकांना सक्षम करण्यावर या घोषणांचा भर आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी युवकशक्ती निर्णायक ठरेल, असे मोदी यांनी सांगितले..Narendra Modi Foreign Tours: सात महिन्यांत ७४.५९ कोटी खर्च! पंतप्रधान मोदींच्या विदेश दौऱ्यांची आकडेवारी जाहीर, राज्यसभेत खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.