अपयशी ठरलो तर याचा अर्थ आपण यशाच्या दिशेने आहोत - नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : एका अपयशाने आपण नाराज होता कामा नये. प्रत्येक प्रयत्नात आपण उत्साह भरू शकतो. तसेच कोणत्या गोष्टीत आपण अपयशी झालो तर त्याचा अर्थ आपण यशाच्या दिशेने निघालो आहोत. त्यानंतर कितीही प्रयत्न केले तरी तुम्हाला कोणीही यातून बाहेर काढू शकत नसल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विद्यार्थ्यांसोबत परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमात संवाद साधत आहेत.

परीक्षेच्या काळात तणावमुक्त कसं रहावं याबाबत ते विद्यार्थ्यांना कानमंत्र देत आहेत. सलग तिसऱ्या वर्षी मोदी विद्यार्थ्यांशी अशा प्रकारे संवाद साधत आहेत. विविध शाळांमध्ये परीक्षा-पे-चर्चाचे प्रक्षेपण करण्यात आले आहे. दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडिअम येथून ते सर्वांशी थेट संवाद साधत आहेत. आपले मन स्थिर नसते त्याच वेळेस घरात अभ्यास करण्यास सांगण्यात येते त्यावेळेस आपला मूड ऑफ होतो. त्यासाठी मन एकाग्र करणे गरजेचे असल्याचेही मोदी म्हणाले. याला बाहेरची परिस्थितीही जास्त जबाबदार असते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

PM Modi interacts with students during ‘Pariksha Pe Charcha 2020’: As PM, I get to attend many types of programmes. Each of the programme provides a new experience. But, if someone asks me what is that one programme that touches your heart the most, I will say it is this one pic.twitter.com/c8LlJhLm2O

— ANI (@ANI) January 20, 2020