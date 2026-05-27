भारतात नवं संकट, काळजी घ्या! PM मोदींकडून देशवासियांना महत्त्वाचं आवाहन

देशातील अनेक भागात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी तापमान ४५ ते ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवण्यात आलंय. तर बहुतांश राज्यांमध्ये तापमानाचा पारा ४५च्या वर आहे. उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांनी पाणी जास्त पिण्याचं आवाहन केलंय. तसंच पशु पक्ष्यांसाठीही पाण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितलंय. शक्य झालं तर तहानलेल्या व्यक्तीला एक ग्लास पाणी अवश्य द्या असंही मोदींनी म्हटलं..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. त्यात म्हटलं की, देशात वेगवेगळ्या भागात तापमान वाढत आहे. जनजीवनावर याचा परिणाम होत आहे. सर्व देशावासियांना पंतप्रधान मोदींनी काळजी घेण्याचं आवाहन केलं. स्वत:ला हायड्रेट ठेवा, घरातून बाहेर निघताना पाणी सोबत ठेवा असंही मोदींनी सांगितलं..Are you Indian? तुमच्या देशात चालते व्हा...; अमेरिकन नागरिकाकडून भारतीय दाम्पत्याला अपमानास्पद वागणूक, VIDEO VIRAL.सध्याच्या अशा वातावरणात तुमची संवेदनशीलता मोठा आधार ठरू शकते. शक्य झालं तर एखाद्या तहानलेल्या व्यक्तीला पाण्याचा एक ग्लास द्या. मी अशा लोकांचं कौतुक करेन जे घराजवळ, दुकानाजवळ भांड्यात वाटसरूंसाठी पाणी ठेवतात असं पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय..कडक उन्हामुळे चक्कर येणं, थकवा जाणवल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. जर तुमच्या आजूबाजूला एखादी व्यक्ती बेशुद्ध झाली किंवा अस्वस्थ वाटू लागलं तर त्यांना थंड ठिकाणी आणि सावलीत न्या. पाणी, ओआरएस किंवा शरिराला ऊर्जा मिळेल असे पदार्थ द्या असंही मोदींनी म्हटलंय..आपले आई-वडील, आजी-आजोबा आणि इतर जवळच्या व्यक्तींना फोन करून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करा. पुरेसं पाणी पिण्यास सांगा, दुपारी उन्हात बाहेर पडू नका आणि विश्रांती घेण्यास सांगा असाही सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलाय..