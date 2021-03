आत्मनिर्भर भारतामागे भगवद्गीतेची प्रेरणा; PM मोदींनी लाँच केलं गीतेचं किंडल व्हर्जन

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुरुवारी स्वामी चिद्भवानंद यांच्या भगवद्गीतेचं किंडल व्हर्जन लाँच केलं आहे. या लाँचिंगच्या दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय की, भगवद्गीता आपल्याला विचार करण्यासाठी प्रेरणा देते. गीता आपल्याला काहीतरी नवं करण्याची प्रेरणा देते.

At the core of Aatmnirbhar Bharat is to create wealth and values, not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Aatmnirbhar Bharat is good for the world: PM Modi

पंतप्रधान मोदींनी या कार्यक्रमादरम्यान म्हटलंय की, आपल्याला विषादपासून विजयापर्यंत घेऊन जाणाऱ्या विचारांची भगवद्गीता संयुक्त रुप आहे. त्यांनी पुढे म्हटलं की, महात्मा गांधी असोत वा लोकमान्य टिळक प्रत्येक जण या भगवद्गीतेमुळे प्रभावित झाला आहे. आपल्या भाषणात मोदींनी म्हटलं की गीता आपल्याला ताकद देते.

The Gita makes us think. It inspires us to question. It encourages debate and keeps our minds open. Anybody who is inspired by Gita will always be compassionate by nature and democratic in temperament: PM Modi at launch of kindle version of Swami Chidbhavananda's Bhagavad Gita pic.twitter.com/NHsXVdXtBC

