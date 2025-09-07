PM Modi Manipur Visit : पंतप्रधान मोदी तीन तासांसाठी मणिपूरला जाणार; हिंसाचारानंतरचा पहिलाच दौरा; काँग्रेसची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच मणिपूरला भेट देणार आहेत. 29 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारानंतरचा पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच दौरा आहे. मात्र, या दौऱ्यावरून काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. हा दौरा केवळ 3 तासांचा असल्याने हा मणिपूरच्या जनतेचा अपमान आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. तर मोदींचा हा दौरा म्हणाले केवळ ‘पर्यटन’ आहे, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे..काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, “13 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी मणिपूरला जाणार आहेत, तिथे ते फक्त 3 तास थांबणार आहेत. इतक्या घाईघाईत करत असलेल्या या दौऱ्याने त्यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे? मणिपूरची जनता 29 महिन्यांपासून पंतप्रधानांची वाट बघत आहेत. त्यामुळे त्यांचा हा दौरा म्हणजे मणिपूरच्या जनतेचा अपमान आहे, असं ते म्हणाले. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून मोदी किती उदासीनता आणि असंवेदनशील आहे, हे दिसतं आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली..PM Modi and Emmanuel Macron: भारताचा दबदबा जागतिक पातळीवर कायम! आता मोदींची फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांशीही चर्चा.याशिवाय शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनीही या दौऱ्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “पंतप्रधान मणिपूरला जात आहेत, यात मोठी गोष्ट काय? दोन-तीन वर्षांनंतर ते तिथे जात आहेत. जेव्हा मणिपूर जळत होतं, हिंसाचार भडकला होता, तेव्हा त्यांना जाण्याची हिंमत नव्हती. आता पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ संपत आला आहे, म्हणून ते मणिपूरला पर्यटनासाठी जात आहेत, असं म्हणत त्यांनी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केलं आहे..दरमय्यान, मणिपूरमध्ये गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून दोन समुदायांमधील संघर्ष सुरु आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळून आला आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत 260 हून अधिक लोकांचा मृत्यू. तर हजारो लोक बेघर झाले आहेत. फेब्रुवारीत मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे..Premium| PM Modi SCO Summit: अमेरिकी वर्चस्वाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताची नेमकी रणनीती काय?.नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रपती राजवट 6 महिन्यांसाठी वाढवत असल्याची घोषणा केली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून परिस्थिती काहीशी सुधारली आहे. सुरक्षा दल आणि राज्य पोलिसांनी जवळपास 3,000 बंदुका जप्त केली आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी यापूर्वी मणिपूरचा दौरा केला आहे. मात्र, तरीही काही ठिकाणी छोट्या मोठ्या हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.