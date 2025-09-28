PM Modi Mann Ki Baat : पंतप्रधान मोदींनी 'खादी' खरेदीसाठी कोणता दिवस सुचवला? 'मन की बात'मध्ये कोणत्या सणाचा केला उल्लेख?

Summary Pointsपंतप्रधान मोदींनी गांधी जयंतीला खादी खरेदी करण्याचे आवाहन केले.नवरात्रीच्या निमित्ताने महिला शक्तीचा गौरव व्यक्त केला.छठ पूजेला युनेस्कोच्या यादीत सामील करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे..नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, रविवारी 'मन की बात' (PM Modi Mann Ki Baat) या कार्यक्रमातून देशवासियांना संबोधित केलं. या वेळी त्यांनी महात्मा गांधी जयंती, खादी, महिला शक्ती, छठ पूजा, लता मंगेशकर आणि भगतसिंग यांचा विशेष उल्लेख केला..खादी खरेदी करण्याचे आवाहनपंतप्रधान मोदी म्हणाले, '२ ऑक्टोबर हा महात्मा गांधी जयंतीचा (Gandhi Jayanti) दिवस आहे. गांधीजींनी नेहमीच स्वदेशीला प्राधान्य दिलं आणि खादीचा विशेष उल्लेख केला. स्वातंत्र्यानंतर खादीचे महत्त्व कमी झाले होते, मात्र गेल्या ११ वर्षांत लोकांचा खादीबद्दलचा उत्साह पुन्हा वाढताना दिसतोय. त्यामुळे सर्वांनी २ ऑक्टोबर रोजी खादी उत्पादने खरेदी करावीत आणि अभिमानाने ते स्वदेशी असल्याचे सांगावे.'.नवरात्र व महिला शक्तीचा गौरवमोदी पुढे म्हणाले, 'सध्या नवरात्रोत्सव सुरू आहे. हा काळ शक्तीच्या उपासनेचा आहे. देशातील महिला व्यवसाय, क्रीडा, शिक्षण आणि विज्ञान या सर्व क्षेत्रांत मोठी भरारी घेत आहेत. त्यांनी अनेक अशक्य वाटणारी आव्हानेही पार केली आहेत.'.'छठ पूजेला जागतिक दर्जा मिळावा'मोदी म्हणाले, 'छठ पूजा हा दिवाळीनंतर साजरा होणारा पवित्र सण आहे. मावळत्या सूर्याची पूजा करण्याची ही अद्वितीय परंपरा आज जगभरात लोकप्रिय होत आहे. भारत सरकार छठ पूजेचा समावेश युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत व्हावा यासाठी प्रयत्न करत आहे. असे झाल्यास या सणाची भव्यता व दिव्यता जगभर पोहोचेल.'.लता मंगेशकरांना आदरांजलीकार्यक्रमादरम्यान मोदींनी सुरांच्या कोकिळा लता मंगेशकर यांना स्मरण केले. ते म्हणाले, 'आज लता दीदींची जयंती आहे. त्यांच्या गाण्यांनी प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा दिली आहे. देशभक्तीपर गीतांनी लोकांच्या भावना जागृत केल्या आहेत. त्यांचे भारतीय संस्कृतीशी असलेले नाते अतूट आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो.'.भगतसिंग तरुणांसाठी प्रेरणास्थानमोदी म्हणाले, 'शहीद भगतसिंग हे प्रत्येक भारतीयासाठी, विशेषतः तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहेत. निर्भयता त्यांच्या स्वभावातच होती. लोकांच्या दुःखाबद्दल ते अतिशय संवेदनशील होते आणि मदतीसाठी नेहमी तत्पर असत. मी भगतसिंग यांना आदरपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो.'.FAQsप्रश्न 1: पंतप्रधान मोदींनी खादी खरेदीसाठी कोणता दिवस सुचवला?उत्तर: २ ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या दिवशी खादी खरेदी करण्याचे आवाहन केले.प्रश्न 2: मोदींनी मन की बातमध्ये कोणत्या सणाचा उल्लेख केला?उत्तर: छठ पूजेचा उल्लेख केला.प्रश्न 3: मोदींनी कोणत्या महान व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहिली?उत्तर: लता मंगेशकर आणि शहीद भगतसिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.