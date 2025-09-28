देश

PM Modi Mann Ki Baat : पंतप्रधान मोदींनी 'खादी' खरेदीसाठी कोणता दिवस सुचवला? 'मन की बात'मध्ये कोणत्या सणाचा केला उल्लेख?

PM Modi urges citizens to buy Khadi on Gandhi Jayanti : स्वातंत्र्यानंतर खादीचे महत्त्व कमी झाले होते, मात्र गेल्या ११ वर्षांत लोकांचा खादीबद्दलचा उत्साह पुन्हा वाढताना दिसतोय.
  1. पंतप्रधान मोदींनी गांधी जयंतीला खादी खरेदी करण्याचे आवाहन केले.

  2. नवरात्रीच्या निमित्ताने महिला शक्तीचा गौरव व्यक्त केला.

  3. छठ पूजेला युनेस्कोच्या यादीत सामील करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, रविवारी 'मन की बात' (PM Modi Mann Ki Baat) या कार्यक्रमातून देशवासियांना संबोधित केलं. या वेळी त्यांनी महात्मा गांधी जयंती, खादी, महिला शक्ती, छठ पूजा, लता मंगेशकर आणि भगतसिंग यांचा विशेष उल्लेख केला.

