केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी (१८ नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांची बैठक बोलावली आहे. वार्षिक भारत-आसियान शिखर परिषदेतून परतल्यानंतर पंतप्रधान मोदी सकाळी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. या बैठकीत सुशासन, प्रशासकीय सुधारणा, कल्याणकारी योजना आणि विकासाच्या उपक्रमांमध्ये महिला व तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासह विविध विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांमुळे या बैठकीकडेही लक्ष लागले आहे. मात्र, मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार असल्याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..सुशासन आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर चर्चापंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही बैठक सरकारच्या कामकाजातील अडचणी आणि विविध विभागांसमोरील आव्हाने मंत्र्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजावून सांगण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी पीटीआयला सांगितले आहे. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे कशी करता येईल, प्रशासनातील सुधारणा कोणत्या पद्धतीने पुढे नेता येतील आणि विकासाच्या प्रक्रियेत महिला व तरुणांचा सहभाग कसा वाढवता येईल, यावर बैठकीत विचारविनिमय होण्याची शक्यता आहे..सप्टेंबरमध्ये झाले होते चिंतन शिबिरयापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीला 'चिंतन शिबिर' असे नाव देण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ पात्र आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत शंभर टक्के पोहोचवण्याच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. तसेच नागरिकांच्या कल्याणासाठी सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती लोकांपर्यंत प्रभावीपणे कशी पोहोचवता येईल, यावरही मंत्र्यांनी विचार मांडले होते..मंत्रिमंडळाचे आठ गट करण्यात आले होतेसप्टेंबरमधील चिंतन शिबिरात मंत्रिमंडळातील सदस्यांची आठ स्वतंत्र गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रत्येक गटाशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली होती. त्याचबरोबर सर्व मंत्र्यांना एकत्रितपणे संबोधितही केले होते. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या केंद्र सरकारकडून ४० ते ४५ कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. आगामी बैठकीत या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यावेळी पंतप्रधान मंत्र्यांकडून सूचना मागवण्यासोबतच विविध सरकारी कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करू शकतात..Supreme Court : "तुम्ही खुर्चीवर बसण्याच्या लायकीचे नाही"; वकिलाचे CJI सूर्यकांत यांना भर कोर्टात खडे बोल, आता होणार फौजदारी कारवाई?.मंत्रालयांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचनापंतप्रधान मोदी सातत्याने सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देत आहेत. नागरिकांच्या समस्या सोडवणे आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी यापूर्वी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना दिल्या आहेत.अलीकडेच केंद्रीय मंत्री आणि विविध मंत्रालयांना कामकाजासंदर्भात काही महत्त्वाच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयांच्या कामाची सद्यस्थिती समजण्यासाठी थेट डॅशबोर्ड तयार करणे, कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे आणि सूचना व नवीन कल्पना जाणून घेण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधणे, यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय प्रत्येक मंत्रालय आणि विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळांचा वापर नागरिकांना सहज करता यावा, यासाठी ती अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याचे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत..रामदास आठवले यांनीही दिले मंत्रिमंडळ विस्ताराचे संकेतदरम्यान, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी अलीकडेच मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत भाष्य केले होते. सुरुवातीला हा विस्तार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे तो अधिवेशनापूर्वी होईल की नाही, याबाबत निश्चितपणे सांगता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तरीही मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होण्याची शक्यता असल्याचे आठवले म्हणाले. या विस्तारात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते, तसेच सर्व जातींना प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या आजच्या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा होते आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत काही संकेत मिळतात का, याकडे लक्ष लागले आहे..लतीफ भटला पकडण्यासाठी सुरक्षा दलांचा वेढा; काश्मीरमध्ये गोळीबाराची धुमश्चक्री! लष्कर-ए-तोयबाचा तो शेवटचा जिवंत कमांडर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.