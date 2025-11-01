PM Modi Video Viral : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल! गमछा हवेत फिरवत शेतकऱ्यांना दिला खास संदेश

बिहार : मुझफ्फरपूर येथे झालेल्या निवडणूक रॅलीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. शुक्रवारी पंतप्रधान मोदी मुझफ्फरपूर येथे प्रचार सभेसाठी पोहोचले असता, त्यांच्या स्वागतासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांचा जनसमुदाय जमला होता. हेलिकॉप्टरमधून उतरताच 'मोदी, मोदी' अशा घोषणा सुरू झाल्या आणि मोदींनीही त्यांच्या समर्थकांना खास अंदाजात प्रतिसाद दिला..मोदींनी ३० सेकंद हवेत फिरवला गमछापंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या खांद्यावर असलेला मधुबनी प्रिंटचा गमछा हवेत फिरवत जनतेला प्रतिसाद दिला. सुमारे ३० सेकंद त्यांनी तो गमछा हवेत फिरवला आणि समर्थकांना हात दाखवत अभिवादन केले. त्यानंतर त्यांनी सभास्थळी जाऊन उपस्थित नागरिकांना संबोधित केले..मोदींची अशी ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही ऑगस्ट महिन्यात औंठा-सिमरिया पुलाच्या उद्घाटनावेळीही त्यांनी गमछा फिरवत समर्थकांना दाद दिली होती. त्या वेळी त्यांच्या सोबत मुख्यमंत्री नितीश कुमार देखील उपस्थित होते..मोठी बातमी! 21 नोव्हेंबरला DK शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री? सिद्धरामय्यांचं काय होणार? काँग्रेस सरकारवर मोठं संकट.बिहारच्या जनतेला भावनिक सादराजकीय वर्तुळात पंतप्रधान मोदींच्या या कृतीकडे केवळ स्वागत म्हणून नव्हे, तर एक राजकीय संदेश म्हणून पाहिले जात आहे. गमछा हलवून त्यांनी बिहारच्या जनतेप्रती आपले प्रेम आणि राज्याच्या विकासासाठी असलेली वचनबद्धता व्यक्त केली. त्यांनी शेतकरी, मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांना संदेश दिला की, “राज्यातील विकासाची गती कायम राहील आणि केंद्र सरकार त्यांच्यासोबत ठामपणे उभे आहे.”.विरोधकांना अप्रत्यक्ष संदेशपंतप्रधान मोदींच्या या कृतीतून त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला असल्याची चर्चा आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, बिहारच्या शेतकरी आणि कामगार वर्गाच्या प्रगतीसाठी ते कटिबद्ध आहेत आणि विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करतील..एनडीएची निवडणूक रणनीतीबिहारमधील सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांची आहे. या समाजघटकांचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये निर्णायक प्रभाव असतो. त्यामुळे एनडीएने या घटकाला केंद्रस्थानी ठेवून आपली निवडणूक रणनीती आखली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.