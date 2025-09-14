PM Narendra Modi : 'ऑपरेशन सिंदूर' वेळी कॉंग्रेस पाकिस्तानच्या लष्कराच्या पाठिशी; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल

Summary पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर पाकिस्तानच्या लष्कराच्या पाठीशी असल्याचा आणि घुसखोरांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला.आसाम दौऱ्यात मोदींनी १८,५३० कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन व पायाभरणी केली तसेच स्वदेशी वस्तूंच्या वापराचे आवाहन केले.काँग्रेसवर सांस्कृतिक अपमानाचा आरोप करत मोदींनी आसामच्या विकासाला "डबल इंजिन सरकार"चे श्रेय दिले. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की काँग्रेस नेहमीच भारतविरोधी शक्तींच्या पाठीशी उभी राहते आणि घुसखोरांना संरक्षण देण्यासाठी काम करत आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की आता भाजप सरकार घुसखोरी रोखण्यासाठी काम करत आहे. पंतप्रधान मोदी हे आसाम दौऱ्यावर आहेत. लवकरच आसाममध्ये १८,५३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रमुख पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील..पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती तेव्हा दहशतवादी घटनांमुळे देश रक्तपात होता. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान काँग्रेस पाकिस्तानी सैन्याच्या पाठीशी उभी होती. पाकिस्तानचे खोटे बोलणे काँग्रेसचा अजेंडा बनले ." पंतप्रधानांनी आरोप केला की काँग्रेसने व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले. ते म्हणाले की आसामच्या हिमंता बिस्वा सर्मा सरकारने लाखो एकर जमीन घुसखोरांपासून मुक्त केली आहे..स्वदेशीचा दिला नाराजाहीर सभेत पंतप्रधानांनी लोकांना स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "तुम्ही जे स्वदेशी वस्तूंचीच खरेदी करा. जर तुम्ही ते एखाद्याला काही भेट म्हणून दिले तर ते भारतात बनवलेले असले पाहिजे. त्यात भारतीय मातीचा सुगंध असावा." . सांस्कृतिक अपमानाचा आरोपपंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर आसामचे महान कलाकार भूपेन हजारिका यांचा अपमान केल्याचा आरोपही केला. ते म्हणाले की, काँग्रेस अध्यक्षांनी भारतरत्न पुरस्काराची खिल्ली उडवत "मोदी नर्तक आणि गायकांना भारतरत्न देत आहेत." असे म्हणत टोमणा मारला होता..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कामाख्या देवीच्या आशीर्वादाने ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाले आणि आता आसाम विकासाच्या नवीन मार्गावर पुढे जात आहे. अलिकडच्या पंचायत निवडणुकीत भाजपचा ऐतिहासिक विजय हा डबल इंजिन सरकारच्या कामावर जनता खूश आहे याचा पुरावा आहे, असा दावा त्यांनी केला. ते म्हणाले की, भारत आज जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारा देश आहे आणि ईशान्येकडील राज्ये विशेषतः आसाम हे विकासाच्या प्रवासात एक नवीन ओळख निर्माण करत आहे. .FAQsप्रश्न 1: ऑपरेशन सिंदूरबाबत पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर काय आरोप केला? 👉 काँग्रेस पाकिस्तानी लष्कराच्या पाठीशी उभी राहिली आणि घुसखोरांना संरक्षण दिले, असा आरोप त्यांनी केला.प्रश्न 2: आसाममध्ये पंतप्रधान मोदींनी कोणते प्रकल्प सुरू केले? 👉 १८,५३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व पायाभरणी केली.प्रश्न 3: स्वदेशी वस्तूंविषयी मोदींनी काय सांगितले? 👉 लोकांनी भेटवस्तू किंवा खरेदीसाठी फक्त भारतात बनवलेल्या वस्तूंनाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले.प्रश्न 4: सांस्कृतिक अपमानाबद्दल मोदींनी काँग्रेसवर कोणता आरोप केला? 👉 काँग्रेस अध्यक्षांनी भूपेन हजारिका यांना भारतरत्न दिल्याची खिल्ली उडवली, असा आरोप मोदींनी केला.प्रश्न 5: आसामच्या विकासाबाबत पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटले? 👉 कामाख्या देवीच्या आशीर्वादाने ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाले आणि "डबल इंजिन सरकार"मुळे आसाम विकासाच्या नवीन मार्गावर आहे, असे त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.