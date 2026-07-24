PM Modi on Paper Leak: 'पेपरफुटी करणाऱ्यांची आता खैर नाही'; PM मोदींची मोठी घोषणा, कठोर कायदा आणणार; व्हिडिओ संदेशात नेमकं काय सांगितलं?

नवी दिल्ली: ‘जंतरमंतर’वर सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि संसदेत विरोधक आक्रमक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याची घोषणा केली. .तसेच त्यांनी या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करणार असून, पेपरफुटी हा सामान्य विषय नसून, विद्यार्थी आणि पालकांसाठी अत्यंत वेदनादायी बाब असल्याचेही त्यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा प्रसारित केलेल्या व्हिडिओतून देशवासीयांना सांगितले..Government talks CJP : सोनम वांगचुकनी उपोषण सोडल्यानंतर मोठी घडामोड! कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकार चर्चेला तयार, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय होणार?.‘नीट’ पेपरफुटीच्या प्रकरणात दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून राजकारण तापले आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी ठाम आहेत. तर याच मुद्द्यावरून विरोधी पक्षदेखील सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या घटनाक्रमात पंतप्रधान मोदींनी समाज माध्यमांवर पोस्ट आणि व्हिडिओद्वारे आपल्या भावना व्यक्त केल्या..पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘मी आज जलदगती न्यायालयासाठी प्रशासनाला निर्देश दिले होते. प्रशासनाने रात्री उशिरा मला त्याचा मसुदाही सोपवला आहे. जलदगती न्यायालय आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या मसुद्यावर उद्या (ता. २४) मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल. तसेच सोमवारपासून (ता. २७) सुरू होणाऱ्या संसदेच्या दुसऱ्या सत्रात हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न आहे.’’.Paper Leak Fast-Track Courts: पेपरफुटीवर फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी; दोषींना कठोर शिक्षा होणार : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ.पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘पेपरफुटीचा विषय गंभीर आहे, याची मला जाणीव आहे. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी हे अत्यंत त्रासदायक आहे. त्यामुळेच पेपरफुटीच्या घटनेनंतर गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक कडक पावले उचलण्यात आली. गुन्हेगारांना पकडले असून, ते सध्या तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, ही आमची सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी होती.’’."तुम्हीच आमच्या तरुणांच्या भविष्याची सर्वाधिक हानी केली आहे. तुम्ही आमच्या शिक्षण व्यवस्थेवर पूर्णपणे कब्जा करत तिचा सत्यानाश होऊ दिला, त्याला प्रोत्साहन दिले आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाची पाठराखण केली."- राहुल गांधी, काँग्रेसचे नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.