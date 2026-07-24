देश

PM Modi on Paper Leak: 'पेपरफुटी करणाऱ्यांची आता खैर नाही'; PM मोदींची मोठी घोषणा, कठोर कायदा आणणार; व्हिडिओ संदेशात नेमकं काय सांगितलं?

PM Modi Announces Tougher Law Against Paper Leaks: पेपरफुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन कायदा आणि जलदगती न्यायालयांची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली
PM Modi on Paper Leak

PM Modi on Paper Leak

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘जंतरमंतर’वर सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि संसदेत विरोधक आक्रमक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याची घोषणा केली.

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