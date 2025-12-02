C. P. Radhakrishnan: सर्वसामान्यांना उच्चपदी बसविणे ही लोकशाहीची ताकद; राधाकृष्णन यांच्याविषयी पंतप्रधान मोदी यांचे गौरवोद्गार

सर्वसाधारण पार्श्वभूमी असलेल्या सी. पी. राधाकृष्णन यांचे उपराष्ट्रपतिपदापर्यंत पोहोचणे यातून लोकशाहीची ताकद दिसून येते, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राज्यसभेत काढले..संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभा अध्यक्ष राधाकृष्णन यांचे सदनाकडून स्वागत करण्यात आले. त्यावेळी पंतप्रधान बोलत होते. राधाकृष्णन यांचा अनुभव आणि त्यांचे मार्गदर्शन वरिष्ठ सदनाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला..RP Singh Meets CM Yogi Adityanath: क्रिकेटर आरपी सिंहने घेतली का घेतली सीएम योगींची भेट ? हे आहे स्पेशल कारण.गत सप्टेंबर महिन्यात राधाकृष्णन हे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले होते. राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. राधाकृष्णन हे शेतकरी कुटुंबातून आले आहेत, आपले संपूर्ण जीवन त्यांनी समाजासाठी अर्पण केले आहे, असे सांगत मोदी म्हणाले की, राजकारणातील त्यांची यात्रा ही केवळ त्यांच्या आयुष्याचा एक भाग आहे..अनेक क्षेत्रात त्यांनी काम काम केले आहे. शिष्टाचाराच्या वर येऊन काम करणाऱ्या अध्यक्षांंचे व्यक्तिमत्त्व हे सेवा, समर्पण आणि धैर्याचे प्रतीक आहे. सार्वजनिक जीवनात शिष्टाचारापासून मुक्त होणे ही मोठी ताकद आहे. लहानपणी राधाकृष्णन बुडता बुडता वाचले होते. तर दुसऱ्या घटनेत लालकृष्ण अडवानी यांच्या यात्रेदरम्यान बॉम्बस्फोटातून बचावले होते..मांसाहार चुकीचा आहे, असे आपण मानत नाही, पण काशी येथे गंगा स्नान केल्यानंतर राधाकृष्णन यांनी मांसाहार सोडला होता. वाराणसीचा खासदार या नात्याने त्यांच्या या भावनेचे आपण कौतुक करतो, असे मोदी म्हणाले. सोप्या मार्गाने जाण्याऐवजी राधाकृष्णन यांनी संघर्षाचा मार्ग निवडला. लोकशाहीच्या खऱ्या खेळाडूप्रमाणे ते लढाई लढले असे मोदी यांनी सांगितले..सेवेची संधीभारतमातेची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल सदस्यांचे आभार मानतो, असे राधाकृष्णन यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. तिरुपूर ते दिल्ली अशा आपल्या प्रवासातून लोकशाहीची ताकद दिसून येते. संसदेत धोरणांवर प्रगल्भ व्हावी, या आशेने देशवासीय आपल्याकडे पाहत असतात. खेळाडू ज्याप्रमाणे पंचांचा आदर करतात, त्यामुळे आपण सर्वांनी संस्थांचा आदर करावा, अशी अपेक्षा आहे..Parliament Winter Session 2025 : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार? ‘SIR’चा मुद्दा केंद्रस्थानी, महत्त्वाची विधेयकं मांडली जाणार... .विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे, असे राधाकृष्णन म्हणाले. अध्यक्षांंचे अभिनंदन करणाऱ्या खासदारांमध्ये विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा,यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.