आलू से सोना तो नहीं बनाते, शेतकऱ्याची मिश्किल टिप्पणी; PM मोदी म्हणाले, हे जैनांसाठी...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या एका विशेष कृषी कार्यक्रमात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांची त्यांनी भेट घेतली. मोठ्या संख्येनं महिलांनीसुद्धा या कार्यक्रमात भाग घेतला होता. शेतीशी संबंधित प्रयोग आणि अनुभव शेतकऱ्यांनी यावेळी पंतप्रधान मोदींना सांगितले. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांसोबत कृषी उत्पादने, नवं तंत्रज्ञान आणि पीकाच्या विविधतेचं महत्त्व यावर चर्चा केली..शेती अधुनिक पद्धतीने करण्यासाठी आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं आणि कृषी क्षेत्रातून फायदा मिळावा यासाठी त्यांनी अनेक सूचनाही केल्या. पीकांची गुणवत्ता सुधारणं, योग्य बी, तंत्रज्ञानचा वापर यातून चांगलं पीक मिळावं यावर त्यांनी जोर दिला..मध्य प्रदेशातील अधुनिक पद्धतीनं बटाट्याची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याशी पंतप्रधान मोदींनी संवाद साधला. यावेळी बटाट्याची शेती कशी केली जाते? हे त्यांनी जाणून घेतलं. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि शेतकरी यांच्यातला संवाद आता व्हायरल होत आहे. बटाट्यापासून सोनं बनत नाही पण हे बटाटे सोन्यासारखेच असल्याचं शेतकऱ्यानं पंतप्रधान मोदींना सांगितलं..पारंपरिक शेतीला फाटा देत एरोपोनिक्स सारख्या पद्धतीने बटाट्याचं उत्पन्न घेतल्याचं शेतकऱ्याने सांगितलं. आपला अनुभव सांगताना शेतकऱ्यानं बटाट्यापासून सोनं तर नाही बनत पण हे बटाटे सोन्यासारखेच असल्याचं सांगितलं. व्हर्टिकल फार्मिंगच्या पद्धतीनं उत्पादन घेत असून हे बटाटे जमिनीखाली नाही तर लटकणारे आहेत अशी माहिती शेतकऱ्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी हे बटाटे जैनांसाठी आहेत, जैन बटाटे आहेत असं म्हटलं. जमिनीत असतील तर जैन ते खात नाहीत असंही मोदी पुढे म्हणाले..