मोदी सरकारने वाढवली FDI ची मर्यादा; संरक्षण क्षेत्रात करता येणार 74 टक्के गुंतवणूक

नवी दिल्ली - मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता परदेशी कंपन्यांना भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात 74 टक्के गुंतवणूक करता येणार आहे. DPIITने गुरुवारी सुरक्षा क्षेत्रात FDI बाबतची माहिती दिली. या माहितीनुसार , राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही परदेशी गुंतवणुकीची पडताळणी करण्याचा आणि रद्द करण्याचा अधिकार DPIIT कडे असतील.

एफडीआयच्या सध्याच्या नियमानुसार संरक्षण 7 क्षेत्रात 100 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी आहे. मात्र ऑटोमॅटीक रूटमधून फक्त 49 टक्केच गुंतवणूक करता येऊ शकते. यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागत होती.

Welcome PM's decision to amend FDI policy in Defence Sector. Now, FDI allowed upto 74% via automatic route & beyond 74% to be permitted through Govt route. It'll enhance Ease of Doing Business & contribute to growth of investment, income & employment: Commerce & Industry Minister pic.twitter.com/n6BWN1YJAZ

