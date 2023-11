पंतप्रधान मोदी राहुल गांधींना म्हणाले 'मूर्खों का सरदार'; बोचऱ्या टीकेचं कारण काय?

नवी दिल्ली- मध्य प्रदेशमध्ये १७ नोव्हेंबर रोजी निवडणुका होणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांकडून प्रचारसभांचा धडाका लावण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि पंतप्रधान मोदी हे स्टार प्रचारक आहेत. दोन्ही नेते प्रचारसभेदरम्यान एकमेकांवर टीका करताना दिसत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी बैतूलच्या प्रचारसभेमध्ये बोलताना राहुल यांचा उल्लेख 'मूर्खो का सरदार' असा केला आहे.

राहुल गांधी यांनी मध्य प्रदेशमधील एका सभेत बोलताना म्हटलं होतं की आपण 'मेड इन चाइना' वस्तू मोठ्या प्रमाणात वापरत आहोत. पण, आता आपल्याला 'मेड इन मध्य प्रदेश' वस्तू निर्माण करायच्या आहे. राहुल यांच्या या वक्तव्याचा मोदी यांनी समाचार घेतला. (PM Modi Says Rahul Gandhi Sardar of Fool What is the reason for the criticism mp election 2023)

मी ऐकलंय की एक महाशय म्हणत होते की भारतातील सर्व लोकांकडे चायना मेड मोबाईल आहे. एका महाज्ञानीला वाटतं की सर्वांकडे चाईना मोबाईल आहे. अरे मूर्खो के सरदार, कोणत्या जगात राहतात हे लोक. आपल्या देशाची उपलब्धी न पाहण्याचा मानसिक आजार काँग्रेसला झाला आहे. यांनी विदेशातील कोणते चष्मे घातलेत माहिती नाही. त्यांना आपल्या देशाचा विकास दिसतच नाही, असं म्हणत मोदींनी निशाणा साधला.

पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील मोबाईल उत्पादनाची माहिती सभेतील लोकांना दिली. सत्य हे आहे की भारत मोबाईलची निर्मिती करणारा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. काँग्रेसच्या काळात देशात २० हजार कोटी रुपयांचे मोबाईल बनत होते. पण, आज भारतात साडे तीन लाख कोटींचे मोबाईल बनत आहेत. जवळपास १ लाख कोटी किंमतीचे मोबाईल दुसऱ्या देशांना निर्यात केले जात आहेत. आज देशात मोठ्या प्रमाणात लोक स्वदेशी वस्तू खरेदी करत आहेत, असं ते म्हणाले.

राहुल गांधी काय म्हणाले होते?

राहुल गांधी यांनी हरदा येथील सभेत 'मेड इन चायना'चे 'मेड इन मध्य प्रदेश' करण्याचं वक्तव्य केलं होतं. आज अनेक वस्तू मेड इन चायना असल्याचं दिसतं. पण, वस्तूंवर मेड इन मध्य प्रदेश लिहिलेलं आपल्याला करायचं आहे. आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही हेच काम करणार आहोत. राज्यात बेरोजगारी राहणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करु, असं ते म्हणाले होते. (Latest Marathi News)