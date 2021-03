'बांग्लादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी मी केलेला सत्याग्रह'; PM मोदींनी अभिमानाने सांगितली आठवण

ढाका : बांग्लादेशच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वांत आधी सावरमधील राष्ट्रीय शहीद स्मारकला भेट दिली आणि 1971 मधील बांग्लादेशच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर त्यांनी एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांच्या मुलींना गांधी शांती पुरस्काराने सन्मानित केलं. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे की, आम्हाला शेख मुजीबुर रहमान यांना गांधी शांती पुरस्काराने सन्मानित करण्याची संधी मिळाली.

I would like to remind brothers & sisters in Bangladesh with pride, being involved in the struggle for independence of Bangladesh was one of first movements of my life. I must have been 20-22 years old when I&my colleagues did Satyagraha for Bangladesh's freedom: PM Modi in Dhaka pic.twitter.com/f6O68ldPfn

— ANI (@ANI) March 26, 2021