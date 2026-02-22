काँग्रेसवाले आधीपासूनच नग्न, कपडे काढण्याची काय गरज? AI परिषदेतील आंदोलनावरून PM मोदींची बोचरी टीका

PM Modi Attacks Congress Over Protest at AI Conference काँग्रेसकडून जागतिक एआय शिखर परिषदेवेळी शर्टलेस आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनावरून आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर बोचरी टीका केलीय. मेरठमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी काँग्रेसनं आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या एका कार्यक्रमाला त्यांच्या गलिच्छ आणि नग्न राजकारणाचा आखाडा बनवल्याचं म्हटलं. काँग्रेसकडून परदेशी पाहुण्यांसमोर केलेलं हे वर्तन शोभणारं नाहीय. यातून ते देशाला बदनामच करत असल्याचा आरोपही मोदींनी केला..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, परदेशी पाहुण्यांच्या समोर काँग्रेस नेते कपडे काढून आले. देशाला माहितीय की काँग्रेसवाले वैचारिकदृष्ट्या आधीपासूनच नग्न आहेत. त्यांना जगासमोर कपडे काढण्याची वेळ का आली? काँग्रेस नेत्यांनी जे केलं त्यातून दिसतं की देशातील सर्वात जुना पक्षा वैचारिकदृष्ट्या दिवाळखोर आणि दरिद्री बनलाय..सोलापूर-धुळे मार्गावर भीषण अपघातात तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू, टाटा नेक्सॉनचा चुराडा.भारतीय परंपरांचा दाखला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, गावात एखाद्याचं लग्न असेल तर सगळं गाव तो कार्यक्रम चांगला पार पडावा यासाठी एकत्र येते. पाहुण्यांसमोर गावाची प्रतिमा चांगली ठेवली जाते. पण काँग्रेस याच्या उलट देशालाच बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतेय. हे लोक मला शिव्या देतात. माझ्या आईचा विरोध करतात. भाजप आणि एनडीएचा विरोध करतात. आम्ही हे सगळं सहन करू पण एआय परिषद भाजपची नव्हती तर देशाच्या सन्मानाचा तो कार्यक्रम होता..काँग्रेस आता देशावर ओझं बनली आहे आणि त्यांच्या आताच्या वागण्यावर सगळा देश थुंकत आहे. त्यांच्या सहकारी पक्षांनाही यामुळे धक्का बसला आहे. दुर्दैवी आहे की पक्षाचे वरिष्ठ नेते देशाची इभ्रत धुळीला मिळवणाऱ्यांचा उदोउदो करतायत. काँग्रेसकडून संसदेतही असंच वर्तन केलं जातं आणि सहकारी पक्षांना बोलण्याचीही ते संधी देत नाहीत असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.