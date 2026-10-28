Narendra Modi Post: ''बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या, मग काँग्रेसने किती जागा जिंकल्या?'', पंतप्रधान मोदींची पोस्ट, विरोधकांना चिमटा

MLC Election Results: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटक या चार प्रमुख राज्यांमधील २८ विधान परिषद जागांवर पार पडलेल्या निवडणुकीत काँग्रेसची पाटी पूर्णपणे कोरी राहिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर उपरोधिक शब्दांत निशाणा साधला आहे. या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करणाऱ्या काँग्रेसच्या जखमेवर मीठ चोळत पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर 'थिंकिंग फेस' इमोजी वापरून जोरदार टोला लगावला. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.पंतप्रधान मोदींची पोस्टपंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या अधिकृत 'एक्स' हँडलवर पोस्ट करत लिहिले की, “उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटक या ४ मोठ्या राज्यांमधील २८ जागांवर विधान परिषद निवडणुका झाल्या. या निवडणुका मतपत्रिकेवर पार पडल्या. ओळखा पाहू काँग्रेसने किती जागा जिंकल्या?”.या पोस्टमध्ये त्यांनी पंतप्रधानांनी प्रश्नार्थक आणि शंकेचे भाव व्यक्त करणारा मोनोकल इमोजी जोडून काँग्रेसच्या शून्य जागेवरील कामगिरीची खिल्ली उडवली..पंतप्रधान मोदींच्या या विधानाला ईव्हीएमविरोधी राजकीय वादाची किनार आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी ईव्हीएममध्ये फेरफार होत असल्याचा आरोप करत निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याची सतत मागणी लावून धरली होती. शिवाय, नुकत्याच झालेल्या विशेष सघन पुनरीक्षण मोहिमेतील कथित अनियमिततेविरोधात देशव्यापी निदर्शने करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधकांनी केली होती..अशा पार्श्वभूमीवर, निवडणुका चक्क मतपत्रिकेद्वारे पार पडूनही काँग्रेसला चार राज्यांत एकही जागा जिंकता आली नाही; यावरून भाजप व मित्रपक्षांनी काँग्रेसचा 'व्होट चोरी'चा प्रचार पूर्णपणे उघडा पडल्याचा दावा करत प्रतिहल्ला चढवला..२३ ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशातील ६ शिक्षक व ५ पदवीधर, बिहारमधील प्रत्येकी ४, कर्नाटकातील प्रत्येकी २, तर महाराष्ट्रातील ३ पदवीधर व २ शिक्षक मतदारसंघांसाठी मतदान झाले होते. मंगळवारपासून सुरू झालेली मतमोजणी अद्याप काही जागांवर सुरू आहे. मात्र काँग्रेसला कुठेही खातं उघडता आलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.