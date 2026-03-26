युद्धामुळे संकट! केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार? PM मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार, बोलावली बैठक

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतासह जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं म्हटलं होतं. आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून ऊर्जा संकट निर्माण होऊ नये यासाठी तयारी केली जात आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत विधानसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित नसतील. युद्धामुळे संभाव्य ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित केली जाणार आहे. Centre Plans Strategy Amid Crisis PM Modi to Meet Chief Ministers.इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत बोलताना सर्व पक्षांनी एकत्रपणे याविरोधात पुढे येण्याचं आवाहन केलं होतं. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध सुरू झालं तर त्याचे जागतिक पातळीवर दुष्परिणाम दिसून येतील. भारतही यातून सुटणार नाही. त्यामुळे येणारा काळ कठीण असून परीक्षा घेणारा आहे. या परिस्थितीत राज्यांकडून सहकार्याची गरज आहे. देशाला एक टीम म्हणून काम करावं लागेल आणि संकटातून बाहेर पडावं लागेल असं आवाहन मोदींनी केलं होतं..इराण अमेरिका युद्धाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्यानं चिंतेत वाढ झालीय. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही बैठक बोलावली आहे. इराणने होर्मुझमधून भारतीय जहाजांना मोकळीक दिली असली तरीही देशात ऊर्जा संकट दिसून येत आहे. सरकारकडून इंधन पुरेसा साठा आणि पुरवठा सुरळीत असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी गॅससाठी आणि पेट्रोलसाठी रांगा लागत आहेत..पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून भारतात पुरेसा तेल आणि गॅस साठा असल्याचं सांगण्यात आलंय. येत्या काही दिवसात अनेक जहाजं भारतात पोहोचतील. त्यामुळे घाबरण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं गेलंय. तरीही अफवांमुळे नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर रांगा लावल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाकडून वितरण प्रणालीसंदर्भात काही नियमावलीही जारी केल्या आहेत..इराण अमेरिका युद्धाला ४ आठवडे होत आले आहेत. अजूनही दोन्ही बाजूंनी हल्ले सुरूच आहेत. ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीसाठी चर्चेचा दावा केला असला तरी इराणकडून चर्चा सुरू असल्याचं फेटाळून लावण्यात आलंय. इराणने जाचक अटी ठेवल्यानं युद्ध थांबणं कठीण असल्याचंही म्हटलं जात आहे. त्यामुळे आता हे युद्ध कधी थांबणार याकडे जगाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.