देश

PM Modi : 'दहशतवादी हल्ल्यांनंतर मागील सरकारे कचरत होती; पण आता नवीन भारत कोणासमोर झुकणार नाही, मागेपुढे पाहणार नाही'

PM Modi Highlights India’s Firm Security Policy : उडुपीतल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या सुरक्षाविषयक ठाम भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. पूर्वीची सरकारे दहशतवादावर कचरली, पण नवा भारत कोणासमोरही झुकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उडुपी, बंगळूर : ‘‘भारताला शांतता कशी राखायची आणि स्वतःचे रक्षण कसे करायचे हे चांगले माहीत आहे. नवा भारत कोणासमोरही झुकणार नाही किंवा मागेपुढेही पाहणार नाही,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी सांगितले.

Loading content, please wait...
India
Karnataka
Narendra Modi
indian army

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com