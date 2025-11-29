PM Modi : 'दहशतवादी हल्ल्यांनंतर मागील सरकारे कचरत होती; पण आता नवीन भारत कोणासमोर झुकणार नाही, मागेपुढे पाहणार नाही'

उडुपी, बंगळूर : ‘‘भारताला शांतता कशी राखायची आणि स्वतःचे रक्षण कसे करायचे हे चांगले माहीत आहे. नवा भारत कोणासमोरही झुकणार नाही किंवा मागेपुढेही पाहणार नाही,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी सांगितले. .युद्धभूमीवर भगवद्गीतेचा (Bhagavad Gita) उपदेश देणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णाचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी शांतता राखण्यासाठी आणि सत्याचे समर्थन करण्यासाठी अत्याचाऱ्यांना नष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली. काल उडुपी येथील जनतेला ते संबोधित करत होते. उडुपीतील श्रीकृष्ण मठात (Krishna Math) आयोजित ‘लक्ष कंठ गीता पारायण’ कार्यक्रमात ते सहभागी झाले होते..मोदी पुढे म्हणाले, ‘दहशतवादी हल्ल्यांनंतर मागील सरकारे योग्य प्रतिसाद देण्यास कचरत होती. परंतु, नवीन भारत आपल्या लोकांचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे. तो कोणासमोरही झुकणार नाही किंवा मागेपुढे पाहणार नाही. मागील सरकारे दहशतवादी हल्ल्यांनंतरही शांत बसून राहायची. परंतु, नवीन भारत आपल्या लोकांचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे.’.Viral Video : हेल्मेट न घातल्यामुळे माजी सैनिकाला भररस्त्यात पोलिसांकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; नागरिकांत तीव्र संताप.मोदी यांनी देशवासीयांना जमीन, जलसंवर्धन आणि जीवनमूल्य जपण्याचे नवीन नऊ संकल्प करण्याचे आवाहन केले. वर्तमान आणि भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी हे संकल्प अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. २०४७ च्या अमृतकाल ध्येयपूर्तीसाठी सर्व भारतीयांनी कर्तव्यनिष्ठ राहण्याचे आवाहन करत विकसित कर्नाटक, विकसित भारताचा संकल्प आपण सर्वांचा असला पाहिजे, असे ते म्हणाले..मोदींचा सन्मानकार्यक्रमानंतर पंतप्रधान मोदींना ‘भारत भाग्यविधाता’ हा मानद तिरुपता सन्मान प्रदान करण्यात आला. पर्याय पुट्टीगे मठाचे अध्यक्ष सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामीजी यांनी हा सन्मान दिला. उडुपीतही काशी कॉरिडॉरच्या धर्तीवर भव्य ‘उडुपी कॉरिडॉर’ उभारण्याचे आवाहन स्वामीजींनी केले..कनकदास, दासपरंपरेचा गौरवकनकदासांच्या भक्तिपरंपरेचा विशेष उल्लेख करत मोदी म्हणाले की, भगवद्गीतेतील ‘सर्व जन सुखाय, सर्व जन हिताय’ हा संदेशच ‘सब का साथ, सब का विकास’च्या केंद्रस्थानी आहे. धर्मरक्षणासाठी दुष्कर्म्यांचा अंत करणे आवश्यक असल्याचा उल्लेख करत मोदी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा संदर्भ देत देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले..Karnataka Politics : DK शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री? पुढील 48 तासांत मोठ्या घडामोडी घडणार, काँग्रेस हायकमांड काय घेणार निर्णय?.उडुपीत 'जय श्री कृष्ण'ने सुरुवात‘सर्वांना नमस्कार’ म्हणत मोदींनी भाषणाची सुरुवात केली आणि नंतर ‘जय श्री कृष्ण’ असा नारा दिला. लक्षकंठ गीता पारायण अभियानाचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामीजी यांचे अभिनंदन केले. हे अभियान सनातन संस्कृतीचे संवर्धन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जगद्गुरू मध्वाचार्यांच्या पवित्र परंपरेपासून उडुपीमध्ये चालत आलेल्या वेदानंद साधनेचेही त्यांनी कौतुक केले..पंतप्रधानांनी दिले नऊ संकल्पपर्यावरण रक्षण धर्म मानावा,जलसंरक्षण कराझाडे लावा, झाडे जगवास्वच्छता हा सवयीचा भाग बनवाव्होकल फॉर लोकल मंत्र जपादेशाचे विविध प्रांत पाहानैसर्गिक शेतीवर भर द्यावा.‘श्री अन्न मिलेट’ स्वीकारा, तेल कमी वापरा.योगसाधना व खेळ यांचा अंगीकार कराकोणत्याही मार्गाने गरिबांची सेवा करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.