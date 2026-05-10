इंधन गरजेनुसार वापरा, १ वर्ष सोनं खरेदी करू नका; देशहितासाठी PM मोदींचं आवाहन

Narendra Modi Makes Big Appeal to Citizens इराण अमेरिका युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे इंधनाचे दर अनेक देशांमध्ये वाढले आहेत. तर काही ठिकाणी इंधन तुटवड्याची स्थितीही आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमध्ये भाजपच्या एका कार्यक्रमात बोलताना देशवासियांना इंधनाचा संयमाने वापर करण्याचं आवाहन केलंय. तसंच सोनं एक वर्षभर खरेदी करू नका असंही म्हटलंय. .सध्याच्या काळात पेट्रोल, गॅस आणि डिझेलचा वापर कमी करावा लागेल. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम जगभरात जाणवत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. भारतावरही या जागतिक संकटाचा परिणाम होत आहे. आपल्याकडे तेलाच्या विहिरी नाहीत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले..मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना विजय यांना राज्यपालांनी थांबवलं, प्रोटोकॉलची करून दिली आठवण; नेमकं काय घडलं?.वर्षभर परदेश प्रवास टाळा, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा. ज्या शहरांमध्ये मेट्रो आहे तिथं लोकांनी मेट्रोचा वापर करावा. आज आपल्याला मिटिंगसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि वर्क फ्रॉम होमची गरज आहे असंही मोदींनी म्हटलं. सोनं खरेदी कमी करण्याचा सल्ला देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकिय चलन वाचवण्यासाठी हे महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलंय..तज्ज्ञांचं मत काय?आपल्याकडे सोन्याचा, तेलाचा व्यवहार हा डॉलरमध्ये होतो. भारत हा आशिया खंडात सोन्याची आयात सर्वाधिक करतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलरमध्ये व्यवहार होतो. डॉलर वाचवणं या काळात गरज आहे. आपलं प्राधान्य कच्चं तेल असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.