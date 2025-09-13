विकासासाठी शांतता हवी, मणिपूरमधील संघटनांना पंतप्रधान मोदींचं आवाहन; राज्यातील परिस्थितीवरही बोलले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुर्वोत्तर राज्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. १३ ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत पंतप्रधान मोदी मिझोराम, मणिपूर, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांचा दौरा करणार आहेत. यात आज पंतप्रधान मोदी मणिपूरमध्ये पोहोचले आहेत. मणिपूरमध्ये त्यांनी विविध विकासकामांची पायाभरणी केली. यावेळी मणिपूरमध्ये अलिकडच्या काही वर्षात सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटना आणि परिस्थितीवरही त्यांनी भाष्य केलं. राज्यात विकास करायचा असेल तर शांतता राखणं गरजेचं असल्याचं मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलं..मणिपूरमध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत सरकारचा प्रयत्न आहे की मणिपूरला विकासाच्या मार्गावर पुढे न्यायचं. यासाठीच मी तुमच्या राज्यात आलो आहे. याच व्यासपीठावरून ७ हजार कोटींच्या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. मणिपूरच्या सर्व लोकांना या योजनांसाठी शुभेच्छा देतो..वरिष्ठ गाढवाला घोडा म्हणाले तर तुम्हीही घोडाच म्हणा; सरकारी कामाबाबत गडकरींचं विधान.पंतप्रधान मोदी यांना वातावरण खराब असल्यानं हेलिकॉप्टर ऐवजी रस्ते मार्गाने मणिपूरमध्ये कार्यक्रमासाठी जावं लागलं. यावर त्यांनी भाषणात बोलताना म्हटलं की, इतक्या मोठ्या पावसातही तुम्ही गर्दी केलीत. तुमच्या प्रेमासाठी आभार मानतो. पावसामुळे हेलिकॉप्टर येऊ शकला नाही, मी रस्ते मार्गाने आलो. मी आज रस्त्यावर जे दृश्य पाहिलं ते पाहून मला वाटतं की माझं हेलिकॉप्टर चाललं नाही ते बरं झालं. रस्त्यात तिरंगा हातात घेऊन अबालवृद्धांनी स्वागत केलं..मणिपूरची संस्कृती आणि पंरपरा भारताचं मोठं सामर्थ्य आहे. मणिपूरच्या नावात मणी आहे. हा तो मणी आहे जो येणाऱ्या काळात नॉर्थ इस्टची चमक वाढवणार आहे. मणिपूर बॉर्डरला लागून असणारं राज्य आहे. इथं कनेक्टिव्हीटी मोठं आव्हान राहिलंय. चांगले रस्ते नसल्यानं सहन करावा लागणारा त्रास समजू शकतो. २०१४ पासून मणिपूरची कनेक्टिव्हीटी वाढवण्यासाठी काम करण्यावर जोर दिला. यासाठी भारत सरकारने दोन पातळीवर काम केलं असल्याचंही मोदींनी सांगितलं..३०० वर्षानंतर मानवी शरीरात आढळला नवा अवयव, कॅन्सर उपचारात होऊ शकतो बदल.पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की,मणिपूरमध्ये रेल्वे आणि रस्त्यांचा निधी वाढवला. शहरांसह ग्रामीण भागातही रस्ते पोहोचवण्यावर भर दिला. गेल्या काही वर्षात इथं राष्ट्रीय महामार्गावर ३ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ८ हजार ७०० कोटींचा खर्च करून काम वेगानं सुरू आहे. गावात पोहोचणं आधी कठीण होतं हे तुम्हाला माहितीय. आता शेकडो गावांमध्ये इथं रस्ते झाले आहेत. याचा फायदा पर्वतीय भागात राहणाऱ्या लोकांना झालाय..कनेक्टिव्हीटी वाढतेयआमच्या सरकारच्या काळातच मणिपूरमध्ये रेल्वे कनेक्टिव्हीटीचा विस्तार होत आहे. राजधानी इम्फाळला नॅशनल रेल्वे नेटवर्कने जोडलं जाईल. साडेतीन लाख पेक्षा जास्त घरांमध्ये नळाचं पाणी येतंय. आधी पर्वत आणि आदिवासी भागात चांगल्या शाळा-कॉलेज, रुग्णालय हे स्वप्न असायचं. एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर त्याला रुग्णालयात पोहोचवताना उशीर व्हायचा. आता मेडिकल कॉलेज तयार झालंय आणि आता सुविधाही चांगल्या झाल्या असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं..गरीबांवर उपचारासाठी खर्च केलामणिपूरमधील अडीच लाख गरीब लोकांनी मोफत उपचार घेतले. जर ही सुविधा नसती तर इथल्या गरीबांना त्यांच्या उपचारासाठी साडे तीनशे कोटी रुपये स्वत:च्या खिशातून खर्च करावे लागले असते. पण हा खर्च भारत सरकारने केला. प्रत्येक गरीबाची चिंता दूर करणं हेच आमचं प्राधान्य आहे असंही मोदी म्हणाले..शांतता गरजेचीगेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचाराची आग भडकली आहे. यासंदर्भात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मणिपूरची ही भूमी ही आशेची भूमी आहे. पण इथल्या माणसाने या भूमीला त्यांच्या ताब्यात घेतलं होतं. थोड्या वेळापूर्वी मी यामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना भेटलो. त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मी सांगू शकतो की आशा आणि विश्वासाची नवी सकाळ मणिपूरमध्ये येत आहे. कोणत्याही ठिकाणी विकासासाठी शांतता गरजेची आहे..संघटनांनी शांततेसाठी पुढे यावंगेल्या ११ वर्षात पुर्वोत्तर राज्यात दशकांपासून सुरू असलेले वाद संपुष्टात आले. लोकांनी शांतीचा मार्ग निवडला. विकासाला प्राधान्य दिलं. मला समाधान वाटतं की नुकतंच चर्चेला सुरुवात झालीय आणि भारत सरकारच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे. संवाद, सन्मान आणि परस्पर सहमतीने शांततेसाठी काम केलं जातंय. सर्व संघटनांना आवाहन करेन की शांततेसाठी पुढे यावं आणि स्वप्न पूर्ण करावं. मुलांचं भविष्य चांगलं बनवावं. मी तुम्हाला आश्वासन देतो की मी तुमच्या सोबत आहे असं मोदींनी म्हटलं..आम्ही मणिपूरच्या लोकांसोबतपंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, भारत सरकार तुमच्यासोबत आहे. मणिपूरच्या लोकांसोबत आहे. मणिपूरमध्ये जनजीवन पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. बेघर झालेल्यांसाठी ७ हजार नवीन घरं उभारण्यासाठी सरकार मदत करतंय. ३ हजार कोटींचं पॅकेजही दिलं गेलंय. विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी ५०० कोटींचं पॅकेज मंजूर केलंय. इथल्या आदिवासींचं स्वप्न आणि संघर्ष माहितीय. तुमचे प्रश्न दूर करण्यासाठी काम सुरू आहे. सरकारचा प्रयत्न आहे की तळागाळापर्यंत व्यवस्था भक्कम करावी. आज प्रत्येक आदिवासी समाजाचा विकास हा आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.