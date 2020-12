LIVE - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद

नवी दिल्ली - पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा 2 हजार रुपयांचा हप्ता आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते देशभरातील 9 कोटी खात्यांवर पाठवण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान 6 राज्यांमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. मोदींनी शेतकऱ्यांना प्रश्न विचारले आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली.

Working for the welfare of our hardworking farmers. #PMKisan https://t.co/sqBuBM1png