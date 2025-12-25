देश

PM मोदी ख्रिसमसनिमित्त गेले चर्चेमध्ये, प्रभू येशूसमोर केली प्रार्थना; पाहा Video

PM Modi in Church: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ख्रिसमसनिमित्त दिल्लीतील कॅथेड्रल चर्चमध्ये जाऊन प्रार्थना केली. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत ख्रिश्चन बांधवांना नाताळच्या शुभेच्छा दिल्या.
PM Modi Church Visit: ख्रिसमसनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दिल्लीतील कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशनमध्ये जाऊन प्रार्थना केली. दिल्ली आणि उत्तर भारतातील वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आलेल्या ख्रिश्चन समुदायातील लोकांनी या चर्चेमध्ये हजेरी लावली होती. प्रार्थना सेवेत कॅरेल, भजन आणि इतर ख्रिसमसच्या प्रार्थनांचा समावेश होता. यावेळी दिल्लीचे बिशप rt.rev dr पॉल स्वरुप यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी खास प्रार्थना केली.

