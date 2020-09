आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांमध्ये मोदी ठरतात वेगळे; टाइमने केला 100 प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समावेश

वॉशिंग्टन - अमेरिकेचं प्रसिद्ध मासिक टाइमने जगातील 100 प्रभावशाली व्यक्तींची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह बॉलिवूडमधील एक अभिनेत्याचाही समावेश आहे. टाइमच्या यादीत भारतीय लोकांमध्ये बॉलिवूड अभिनेता आयुष्यमान खुराना, गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, एड्सवर संशोधन करत असलेले रविंद्र गुप्ता, शाहीनमध्ये आंदोलना करणारे बिल्किस यांची नावे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय इतरही अनेक राष्ट्रांच्या प्रमुख नेत्यांचा या यादीमध्ये समावेश आहे. यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिंग, तैवानचे राष्ट्रपती त्साई इंग वेन, अमेरिकेच्या निवडणुकीत उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस, जो बायडन यांचीही नावे टाइमने 100 प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत टाकली आहेत.

“Though almost all of India’s Prime Ministers have come from the nearly 80% of the population that is Hindu, only @narendramodi has governed as if no one else matters,” @karl_vick writes #TIME100 https://t.co/N3fM2X4GHA

— TIME (@TIME) September 23, 2020