काँग्रेसकडून युद्धाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर, जनतेचा जीव धोक्यात टाकतायत; PM मोदींचा घणाघात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केरळम दौऱ्यावर असून विधानसभा प्रचारानिमित्त त्यांची सभा झाली. या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य पूर्वेतील युद्धावरून देशात विरोधकांकडून राजकीय फायदा उठवण्यासाठी जनतेचा जीव धोक्यात टाकला जात असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, युद्धाचा परिणाम देशातील जनतेवर कमीत कमी व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय पण काँग्रेस राजकीय फायद्यासाठी जनतेचं आयुष्य धोक्यात टाकणारी विधाने करत आहे. PM Modi Slams Congress Claims Political Use of War.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार सभेत बोलताना म्हटलं की, केरळमचे अनेक लोक युद्धजन्य परिस्थिती असलेल्या देशांमध्ये काम करत आहेत. त्यांची सुरक्षा आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सध्या सर्वांचं लक्ष पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाकडे आहे..आई, बहीण अन् भाच्याचा गळा चिरला, स्वत:लाही संपवण्याचा प्रयत्न; चिटफंडच्या कर्जाचा डोंगर अन् बहिणीच्या आजारपणामुळे टोकाचा निर्णय.केंद्र सरकार सातत्यानं प्रयत्न करत आहे की भारतावर या युद्धाचा कमीत कमी परिणाम व्हावा. सुरुवातीपासूनच सर्व देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत सातत्यानं संपर्क ठेवला जात आहे. तिथं अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येतंय. परदेशातील भारतीय दुतावास तिथल्या भारतीय नागरिकांच्या मदतीसाठी २४ तास काम करत असल्याचंही मोदींनी सांगितलं..आपल्या बहिण भावांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी भारतीय दुतावासाकडून दिवसरात्र काम सुरू आहे. भाजप आणि राजग सरकरासाठी भारतीयांच्या हितांचं संरक्षण करणं हेच प्राधान्य आहे. मात्र काँग्रेसकडून या संवेदनशील मुद्द्यावरही अफवा पसरवणारी विधाने केली जात आहे. आखाती देशातील लोकांचा जीव त्यामुळे धोक्यात येत आहे. राजकीय फायद्यासाठी काँग्रेसकडून विरोधात विधाने केली जात असल्याचा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला.