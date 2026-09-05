Narendra Modi: मोदींचा राहुल गांधींवर हल्ला! म्हणाले, त्यांचा एकच पेटंट डायलॉग असतो.. 'याची काय गरज होती?'

Modi attacks Rahul Gandhi: दिल्लीतील प्रतिष्ठित 'श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स'च्या एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर अप्रत्यक्षरीत्या जोरदार प्रहार केला. "देशात अनेक वर्षे ज्यांनी सत्ता उपभोगली, त्यांची कार्यशैली म्हणजे 'आग लागल्यावरच जागे होणे आणि दुष्काळ पडल्यावरच विहीर खणणे' अशीच होती, असं ते म्हणाले..कार्यक्रमात पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "करोडो गरिबांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याच्या आमच्या प्रयत्नांनाही ज्यांनी कडाडून विरोध केला, त्यांच्या मानसिकतेचा विचार करा. अशा लोकांना नेहमी 'ग्लास अर्धा भरलेला' बघण्यातच समाधान वाटते, जेणेकरून देशातील गरीब जनता आयुष्यभर त्यांच्यावरच अवलंबून राहावी..Ahir-Tapola Cable Stay Bridge : जर्मन तंत्रज्ञानाने उभारला अत्याधुनिक पूल; 175 कोटींच्या प्रकल्पाने सोळशी अन् कांदाटी खोरे थेट जोडणार, 43 मीटर उंचीवर प्रेक्षागॅलरी.''पण मला पूर्ण विश्वास आहे की, सत्याच्या बुलंद हुंकारापुढे असत्याचा आवाज कधीही टिकू शकत नाही. हा मोदी आहे आणि त्यांच्या चुकीच्या संस्कृतीचे समर्थन करणाऱ्यांसमोर तो नेहमी खंबीर उभा राहील. २०१४ मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही देशाची ही जुनी नकारात्मक व्यवस्था बदलून दाखवली,'' असा विश्वासही मोदींनी व्यक्त केला..आपल्या भाषणात विरोधकांवर उपरोधिक टीका करताना मोदी म्हणाले, "आपल्या देशात वेगवेगळ्या प्रवृत्तीचे लोक आहेत. एकीकडे असे लोक आहेत जे सकारात्मक विचाराने समाजाच्या ताकदीचे रूपांतर राष्ट्र उभारणीत करतात; तर दुसरीकडे अशी मंडळी आहेत, जी प्रत्येक नव्या गोष्टीत लग्नातल्या 'नाराज फुफां'सारखी तोंड फुगवून बसतात. त्यांचा एकच पेटंट डायलॉग असतो— 'याची काय गरज होती?'".Accident : थेऊर फाटा येथे ट्रक अपघातात जखमी तरुणाचा मृत्यू; रक्षाबंधन उरकून घरी जाताना झाला होता अपघात.याची काय गरज होती?पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "जेव्हा आम्ही जगातला सर्वात उंच पुतळा उभारला, तेव्हा यांनी विचारले की याची काय गरज होती? बुलेट ट्रेन, यूपीआय, सेमीकंडक्टर चिप्स आणि नवीन संसद भवनाच्या वेळीही त्यांनी हाच प्रश्न केला. एवढेच नव्हे, तर देशासाठी बलिदान देणाऱ्या शूर सैनिकांचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उभारले, तेव्हाही हे मंडळी 'याची काय गरज होती?' म्हणत समोर आली. पण भारताने अशा सर्व नकारात्मक प्रवृत्तींना ठाम उत्तर दिले आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी आणि सुरक्षेसाठी जे आवश्यक आहे, ते करण्यापासून भारताला आता कोणीही रोखू शकत नाही."