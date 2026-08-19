PM Modi cabinet: मोदींनी सर्वांनाच मागे टाकलं! मंत्रिमंडळ बैठकीत तपासलं मंत्र्यांचं डिजिटल रिपोर्ट कार्ड; 'सोशल मीडिया'वर विशेष लक्ष

Narendra Modi Instagram reach ranking: मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात आता मंत्र्यांची डिजिटल कामगिरी तपासली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांचे डिजिटल रिपोर्ट कार्ड सादर करण्यात आले. १ मे ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीतील सोशल मीडिया आकडेवारी तपासण्यात आली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना मागे टाकत अव्वल स्थान पटकावले आहे. .मंत्र्यांचे सोशल मीडिया आकाऊंट तापसलेसोशल मीडियावरील रीच आणि एंगेजमेंटच्या बाबतीत पंतप्रधान पहिल्या क्रमांकावर राहिले असून सर्व मंत्र्यांच्या फेसबुक, एक्स आणि इन्स्टाग्रामवरील पोस्ट तपासून त्यावरील लाईक्स व फॉलोअर्सचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. केवळ पदावर राहून चालणार नाही, तर जनतेशी थेट आणि सातत्याने संवाद साधावा लागेल, असे पंतप्रधानांनी मंत्र्यांना स्पष्ट केले आहे..Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचं ठरलं! मुंबईत नव्हे अंतरवालीतच!! निर्णय का बदलला? अचानक मुंबईत जाण्याची शक्यता.हा आढावा केवळ फॉलोअर्स मोजण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर कोणता मंत्री डिजिटल विश्वात जनतेशी किती प्रभावीपणे जोडला जात आहे हे पाहण्यासाठी घेण्यात आला. यामध्ये दररोजच्या पोस्ट आणि सरासरी एंगेजमेंटचे मूल्यांकन करण्यात आले. ज्या मंत्र्यांची डिजिटल कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी भरली आहे, त्यांना कार्यपद्धती सुधारण्याचा इशारा देण्यात आलाय..‘पीयूसी’ तपासणी शुल्कात वाढ! पेट्रोलवरील तीनचाकीचे शुल्क १२० रुपये, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजीवरील वाहनांचे शुल्क १४० रुपये, तर डिझेलवरील वाहनांचे शुल्क १८० रुपये.पंधरा दिवसांचा डेटाया डिजिटल रिपोर्ट कार्डच्या तपासणीसाठी १ मे ते १५ ऑगस्ट या काळातील प्रत्येक पोस्टचा मागोवा घेण्यात आला. मंत्र्यांकडून दररोज सरासरी किती पोस्ट केल्या जात आहेत आणि त्यावर नागरिकांचा कसा प्रतिसाद मिळत आहे, याचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. केवळ लाईक किंवा शेअर नव्हे, तर फॉलोअर्ससोबतचा थेट संवाद महत्त्वाचा मानला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.