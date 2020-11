बायडेन यांच्या विजयानंतर मोदींकडून शुभेच्छा; हॅरिस यांचेही अभिनंदन

नवी दिल्ली - अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत मतमोजणी पूर्ण झाली असून डेमोक्रेट पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन यांनी विजय मिळवला आहे. जो बायडेन यांना 290 इलेक्टोरल मते मिळाल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलं आहे. त्यामुळे आता बायडेन अमेरिकेचे 46 वे राष्ट्राध्यक्ष बनणार आहेत. जो बायडेन यांचा विजय झाल्यानंतर जगभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचे ट्विटरवरून अभिनंदन केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, जबरदस्त विजयाबद्दल जो बायडेन तुमचे अभिनंदन, उपराष्ट्रपती असताना भारत आणि अमेरिकेचे संबंध मजबूत करण्यामध्ये तुमचे महत्त्वाचे योगदान होते. मी भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांना आणखी दृढ करण्यासाठी पुन्हा एकदा तुमच्यासोबत काम करण्याची आशा व्यक्त करतो.

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN

— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020