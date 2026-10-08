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PM Modi On Nana Patekar : 'त्यांनी कधीच संकोच बाळगला नाही...'; नानांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदींचे शब्द चर्चेत, म्हणाले...

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There Was Something in Him That Very Few People Had..."; PM Modi Also Mourns Nana Patekar's Demise, Writes Emotional Post!

There Was Something in Him That Very Few People Had..."; PM Modi Also Mourns Nana Patekar's Demise, Writes Emotional Post!

Sakal

विनयन वाघमारे
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नवी दिल्ली : भारतीय चित्रपटसृष्टीवर आपल्या भारदस्त आवाजाने आणि अफाट अभिनयाने अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे अवघा देश शोकसागरात बुडाला आहे. नानांच्या निधनानंतर देशभरातून हळहळ व्यक्त होत असतानाच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अत्यंत भावुक शब्दांत त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. नानांच्या रोखठोक स्वभावाची आणि पडद्यावरील दमदार अस्तित्वाची आठवण काढत पंतप्रधानांनी केलेली पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आली आहे.

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