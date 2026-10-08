PM Modi On Nana Patekar : 'त्यांनी कधीच संकोच बाळगला नाही...'; नानांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदींचे शब्द चर्चेत, म्हणाले...

नवी दिल्ली : भारतीय चित्रपटसृष्टीवर आपल्या भारदस्त आवाजाने आणि अफाट अभिनयाने अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे अवघा देश शोकसागरात बुडाला आहे. नानांच्या निधनानंतर देशभरातून हळहळ व्यक्त होत असतानाच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अत्यंत भावुक शब्दांत त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. नानांच्या रोखठोक स्वभावाची आणि पडद्यावरील दमदार अस्तित्वाची आठवण काढत पंतप्रधानांनी केलेली पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आली आहे. .'फार कमी अभिनेत्यांमध्ये अशी ताकद असते'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर (ट्विटर) भावना व्यक्त करताना लिहिले, “फार कमी अभिनेत्यांमध्ये अशी खोली, अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व आणि पडद्यावर खिळवून ठेवणारी दमदार उपस्थिती असते, जी नाना पाटेकर यांच्यात होती. त्यांनी साकारलेली प्रत्येक भूमिका ही अष्टपैलू अभिनयाची साक्ष होती. प्रेक्षक पिढ्यानपिढ्या लक्षात ठेवतील अशी अजरामर पात्रे त्यांनी आपल्याला दिली.”.'आपली भूमिका मांडताना कधीही संकोच केला नाही'नाना पाटेकर यांच्या निर्भीड आणि स्पष्टवक्तेपणाचा विशेष उल्लेख करत पंतप्रधान पुढे म्हणाले, “नाना पाटेकर हे केवळ अभिनयासाठीच नव्हे, तर त्यांच्या स्पष्ट आणि रोखठोक विचारांसाठीही ओळखले जात होते. आपली बात, आपले विचार मांडताना त्यांनी कधीही कसलाही संकोच बाळगला नाही. हिंदी आणि मराठी दोन्ही चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान अतुलनीय आहे. त्यांच्या जाण्याने एक न भरून निघणारी मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि जगभरातील कोट्यवधी चाहत्यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ओम शांती!”.दरम्यान, वयाच्या ७५ व्या वर्षी गोव्यात हृदयविकाराच्या झटक्याने नाना पाटेकर यांचे निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने भारतीय कलाविश्वाचा एक वादळी आणि तेजस्वी अध्याय कायमचा संपल्याची भावना सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.