'मोदी दीड लाखाच्या चष्म्यातून ग्रहण बघतात'; सोशल मीडियावर ट्रोल

नवी दिल्ली : आज दशकातील शेवटचे सूर्यग्रहण दिसले. पण देशातील अनेक राज्यात ढगाळ वातावरणामुळे ग्रहण दिसू शकले नाही. याच वातावरणाचा फटका पंतप्रधान मोदींनाही बसला. तेही सूर्यग्रहण बघण्यासाठी उत्सुक होते, मात्र त्यांनाही ढगाळ वातावरणामुळे सूर्यग्रहण दिसू शकले नाही, त्यांनी ही खंत ट्विटच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे.

तसेच मोदींनी एक रिट्विट केले आहे, यात आता त्यांचा हा फोटो मीम्स बनणार आहे, असे कॅप्शन लिहिले आहे. त्यांनी हे ट्विट रिट्विट करत म्हणले आहे की 'Most welcome....enjoy :)'

मोदींनी या ट्विटमध्ये त्यांचे काही फोटो शेअर केले आहेत, ज्या फोटोंवरून ते ट्रोल होत आहेत. विशेष म्हणजे या फोटोंमध्ये त्यांनी जो चष्मा वापरला आहे त्याच्या किंमतीवर आता चर्चा होत आहे. हा चष्मा The Artist III या कंपनीचा असून तो 1 लाख 55 हजारांचा असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच त्यांची वर बघत उभी राहण्याची स्टाईल व त्यांचे ट्विट यावरून त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात आहे.

या ट्विटमध्ये मोदींनी ग्रहणाचा चष्मा लावून फोटो शेअर केला आहे. तर तज्ञ्जांशी चर्चा करतानाचे व लाईव्ह स्ट्रिमिंगचे फोटोही त्यांनी शेअर केले आहेत.

*Me trying 99rs Sunglasses on roadside*

Coolest PM pic.twitter.com/KBnqnKbLVE — Shana Launda (@shanalaunda) December 26, 2019

Modi Ji watching IQ level Of #caa protesters Coolest PM pic.twitter.com/a9nVSrBHIj — Yashasvi_talwar (@talawar7) December 26, 2019

#CoolestPM Coolest PM wearing Maybach shades Made in India—errr—Made in Germany costing sirf 1.5 Lakh meanwhile some are still waiting or their 15L in every account. Hypocrisy ki kya hoti hai mitronnn?!#RangaBilla pic.twitter.com/Q3ptcr0V4L — #ReleaseAzad Einstein (@DesiPoliticks) December 26, 2019

साधी राहणी असलेले मोदी इतका महागडा चष्मा कसा काय वापरतात असे सवाल नेटकरी करत आहेत. तर ज्यांनी देशाला ग्रहण लावले, तेच आता ग्रहण बघत आहेत अशीही टीका मोदींवर होत आहे.

'RSSचे पंतप्रधान भारतमातेशी खोटे बोलत आहेत'

फकीर की फकीरी The “Artist” III - ₹1,55,000 Collection का नाम ग्राहक के हिसाब से उपयुक्त है! pic.twitter.com/XcaayPZvGg — Radhika Khera (@Radhika_Khera) December 26, 2019

तर दुसऱ्या बाजूला ट्विटरवर #CoolestPM असा हॅशटॅग सुरू झालाय. ज्यात मोदींच्या पाठिंब्याची ट्विट्स नेटकऱ्यांनी केली आहेत.

Coolest PM Modiji offering glasses to the sun.

Sun can not see his brightness with bare eyes.

Hamara PM hamara abhiman. pic.twitter.com/elH2pZkcb8 — Deepika Rajput (@RealDeepika) December 26, 2019

Modiji distracting us from all the problems

Coolest PM#solareclipse2019#सूर्यग्रहण pic.twitter.com/fLNRfNRFSm — Pratiksha Derle (@pratiksd182702) December 26, 2019

#coolest pm mera PM mera abhimaan

IT'S JUST PM THING pic.twitter.com/JpypyAljLn — POKHENDRA NAIK (@naikkumarpankaj) December 26, 2019