PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींनी 'आयएनएस विक्रांत'वर जवानांसोबत साजरी केली दिवाळी; म्हणाले- माझ्यासाठी भाग्याचा क्षण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आयएनएस विक्रांतवरील जवानांसोबत दिवाळी साजरी केली.त्यांनी सांगितले की, विक्रांतवरील दिवाळी हा त्यांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय अनुभव आहे.मोदींनी नौदल जवानांचे समर्पण आणि देशसेवेबद्दल कौतुक केले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयएनएस विक्रांतवरील जवानांसोबत दिवाळी साजरी करत आहेत. सोमवारी त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, यावर्षी स्वदेशी विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांतवरील नौदल जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणे हे मी माझे भाग्य समजतो..विमानवाहू जहाजावर रात्र घालवण्याचा अनुभव आठवत त्यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, "मी कालपासून तुमच्यामध्ये आहे आणि प्रत्येक क्षणी मी तो क्षण जगण्याबद्दल काहीतरी नवीन शिकलो आहे. तुमचे समर्पण इतके उच्च आहे की जरी मी ते जगू शकलो नसलो तरी मी ते नक्कीच अनुभवले आहे. या काळातून जाणे किती कठीण असेल याची मी कल्पना करू शकतो.".पंतप्रधान मोदी असेही म्हणाले की, रात्री खोल समुद्र आणि सकाळी सूर्योदय पाहणे ही त्यांची दिवाळी आणखी खास बनवते. ते म्हणाले, "आज, एका बाजूला अनंत क्षितिज आहे, अनंत आकाश आहे आणि दुसऱ्या बाजूला हे भव्य आयएनएस विक्रांत आहे, जे अनंत शक्तीचे प्रतीक आहे.समुद्राच्या पाण्यावर सूर्याच्या किरणांची चमक शूर सैनिकांनी पेटवलेल्या दिवाळीच्या दिव्यांसारखी आहे.".PM Modi : भारतात गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; 'इंडिया मोबाईल काँग्रेस'चे उद्घाटन .पंतप्रधान म्हणाले की, नौदल कर्मचाऱ्यांना देशभक्तीपर गाणी गाताना आणि ऑपरेशन सिंदूरचे चित्रण करताना पाहून, "युद्धभूमीवर सैनिकाला काय वाटते ते शब्दात वर्णन करता येत नाही." ते म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, विक्रांतने पाकिस्तानची झोप उडवली होती. ते म्हणाले की आयएनएस विक्रांतचे शौर्य पाहून शत्रू देशाने गुडघे टेकले होते . पंतप्रधानांनी सैनिकांना सांगितले की, भारताचे पहिले स्वदेशी विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांत हे भारताच्या सशस्त्र दलांची क्षमता प्रतिबिंबित करते; ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान काही दिवसांतच पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावले होते. पंतप्रधान म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान तिन्ही दलांमधील असाधारण समन्वयामुळे पाकिस्तानला इतक्या लवकर नमावे लागले. .पंतप्रधानांनी आयएनएस विक्रांत हे आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडियाचे एक महान प्रतीक असल्याचे वर्णन केले. ते म्हणाले की ज्या दिवशी देशाला स्वदेशी आयएनएस विक्रांत मिळाला, त्या दिवशी भारतीय नौदलाने गुलामगिरीचं एक प्रमुख प्रतीक सोडून दिले होते. भारतीय नौदलाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रेरित केलेला एक नवीन ध्वज स्वीकारला. महासागरातून जाणारा स्वदेशी विक्रांत हा भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचे प्रतिबिंब आहे.. FAQs प्र1. पंतप्रधान मोदींनी दिवाळी कुठे साजरी केली? 👉 पंतप्रधान मोदींनी आयएनएस विक्रांतवरील नौदल जवानांसोबत दिवाळी साजरी केली.प्र2. आयएनएस विक्रांतचे महत्त्व काय आहे? 👉 आयएनएस विक्रांत हे भारताचे पहिले स्वदेशी विमानवाहू जहाज असून आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक आहे.प्र3. ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे काय? 👉 ऑपरेशन सिंदूर हे भारतीय नौदलाचे एक ऐतिहासिक अभियान होते, ज्यामध्ये विक्रांतच्या शौर्याने पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावले.प्र4. मोदींनी जवानांबद्दल काय सांगितले? 👉 त्यांनी जवानांच्या समर्पण, शौर्य आणि देशभक्तीचे भरभरून कौतुक केले.प्र5. आयएनएस विक्रांतशी कोणता ऐतिहासिक बदल जोडलेला आहे? 👉 आयएनएस विक्रांतच्या समारंभात भारतीय नौदलाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने नवीन ध्वज स्वीकारला.प्र6. पंतप्रधानांनी कोणत्या प्रतीकांचा उल्लेख केला? 👉 त्यांनी "अनंत आकाश, अनंत क्षितिज" आणि "आत्मनिर्भर भारत" ही प्रतीके विक्रांतच्या सामर्थ्याशी जोडली.