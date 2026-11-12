देश

PM Narendra Modi: 'मी कधीकाळी पत्रकारांसाठी खुर्च्याही लावायचो!' पंतप्रधान मोदींनी सांगितले फॅक्सपासून इन्स्टाग्राम रील्सपर्यंतचे भन्नाट किस्से

Modi shares an old media anecdote on Diwali Milan: भाजपच्या दिवाळी मिलन कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी पत्रकारांसोबतचे जुने किस्से सांगितले; खुर्च्या लावण्यापासून मुख्यमंत्रीपदाची बातमी मिळेपर्यंतच्या आठवणींना उजाळा दिला.
Modi shares an old media anecdote on Diwali Milan

Modi shares an old media anecdote on Diwali Milan

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: बातमी देणे हे पत्रकारांचे कर्तव्यच असते; पण एकदा पत्रकारांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची बातमी दिली होती! ‘तुम्ही आता गुजरातचे मुख्यमंत्री होणार आहात, मिठाई खाऊ घाला,’ असे म्हणत पत्रकारांनी मोदींकडे मिठाईची मागणी केली होती. दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात आयोजित दिवाळी मिलन कार्यक्रमात हा मजेशीर किस्सा सांगत मोदी यांनी धमाल उडवून दिली.

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Narendra Modi
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