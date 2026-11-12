PM Narendra Modi: 'मी कधीकाळी पत्रकारांसाठी खुर्च्याही लावायचो!' पंतप्रधान मोदींनी सांगितले फॅक्सपासून इन्स्टाग्राम रील्सपर्यंतचे भन्नाट किस्से

New Delhi: बातमी देणे हे पत्रकारांचे कर्तव्यच असते; पण एकदा पत्रकारांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची बातमी दिली होती! ‘तुम्ही आता गुजरातचे मुख्यमंत्री होणार आहात, मिठाई खाऊ घाला,’ असे म्हणत पत्रकारांनी मोदींकडे मिठाईची मागणी केली होती. दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात आयोजित दिवाळी मिलन कार्यक्रमात हा मजेशीर किस्सा सांगत मोदी यांनी धमाल उडवून दिली..आम्हाला सगळं माहीत आहे!२००१ मध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वीचा हा प्रसंग आहे. त्यावेळी भाजपच्या दिल्लीतील अशोक रोड कार्यालयात मोदी काम करत होते. पक्षातील मोजक्याच वरिष्ठ नेत्यांना त्यांच्या नियुक्तीची माहिती होती. एक दिवस पत्रकारांचा गट थेट त्यांच्या खोलीत पोहोचला. त्यात महिला पत्रकारांची संख्याही मोठी होती. ‘तुम्ही गुजरातला जाणार आहात. मुख्यमंत्री होणार आहात. आता आम्हाला मिठाई खाऊ घाला,’ अशी मागणी त्यांनी केली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Rahul Gandhi Tweet on Gokul : सतेज पाटील यांना राहुल गांधींची साथ, गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवड राजकारणावर राहुल गांधीचे ट्वीट.मोदी यांनी, ‘कशाची मिठाई?’ असे विचारले. त्यावर पत्रकारांनी, ‘तुम्ही गुजरातचे मुख्यमंत्री होणार आहात, हे आम्हाला माहीत आहे. उगाच लपवू नका,’ असे उत्तर दिले. अखेर पत्रकारांची माहिती खरी ठरली, असे मोदी यांनी सांगितले. कधी लावल्या खुर्च्या, आता रील्सचा जमाना!मोदी यांनी पत्रकारांशी असलेल्या जुन्या संबंधांनाही उजाळा दिला. पूर्वी दिवाळी मिलन कार्यक्रमात पत्रकारांसाठी खुर्च्या लावण्याची आणि पाहुण्यांचे स्वागत करण्याची जबाबदारी आपल्याकडे होती, असे ते म्हणाले..Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .मोदींनी यावळी माध्यमांचा प्रवासही उलगडला. पूर्वी बातमी पाठवण्यासाठी फॅक्स मशीन शोधावे लागायचे. आता मात्र इन्स्टाग्राम रील्सचा जमाना आहे. पत्रकारितेत डेडलाइन महत्त्वाची असते. भारतानेही २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याची डेडलाइन ठेवली आहे, असे मोदी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.