PM Narendra Modi: युवकांनी व्यसनांपासून दूर राहावे; पंतप्रधान मोदींचे मोठे आवाहन, राष्ट्रीय अभियानाची सुरुवात

नवी दिल्ली : ‘‘व्यसने आणि अमली पदार्थांचे धोके ओळखून युवकांनी त्यापासून दूर राहावे,’’ असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले. ‘व्यसनमुक्त युवकांसाठी विकसित भारत संकल्प’ अभियानाची त्यांनी सुरुवात केली. यावेळी मोदी बोलत होते..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.अमली पदार्थांसारख्या घातक सवयीपासून युवकांनी दूर रहावे, हा अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या संकल्पाद्वारे राष्ट्रीय व्यसनमुक्ती अभियानाची सुरुवात झाली असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. आभासी मार्गाने झालेल्या कार्यक्रमात विविध राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री; तसेच धार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. लाखो युवकांनी नुकताच व्यसनमुक्तीची शपथ घेतली आहे..व्यसनमुक्तीचे अभियान देशातीलयुवावर्गाला जोडणारे असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, ‘‘पुढील शंभर आठवड्यापर्यंत चालणाऱ्या अभियानात दर रविवारी कला, संस्कृती, सेवा आणि अध्यात्माशी संबंधित घडामोडी व्यसनमुक्तीचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवतील. व्यसनांमुळे एका आईच्या स्वप्नांचा चुराडा होतो, तर एक बहीण त्याच्या भावापासून दुरावते. अभियानाचा हेतू युवकांनी व्यसनांपासून लांब राहणे इतकाच नाही तर आपल्या समाजात सकारात्मक सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी दूत बनण्यास प्रोत्साहन देणे हाही आहे.’’.मोदी पुढे म्हणाले, ‘‘अभियानादरम्यान व्यसनांचे तोटे लोकांना समजावून सांगितले जातील; तसेच व्यसनमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी लोकांची भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सामूहिक प्रयत्नांमध्ये मोठी शक्ती असते आणि त्याच शक्तीच्या आधारे हे अभियान प्रत्येक युवकाच्या हृदयाला स्पर्श करणार आहे. प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब आणि समाजासाठी ही मोहीम आहे आहे. विकसित राष्ट्राकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे. अशावेळी आपले युवक शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असले पाहिजेत. त्यांच्यात आत्मविश्वास असायला हवा.’’.‘‘कोट्यवधी नागरिकांच्या कल्याणासाठी १२५ पेक्षा जास्त आध्यात्मिक संघटना सरकारसोबत आहेत. गेल्या वर्षी वाराणसी येथे व्यसनमुक्ती अभियानाची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात करण्यात आली होती. आता देश पातळीवर ही मोहीम राबविली जात आहे. अमली पदार्थांच्या विरोधातील या मोहिमेमध्ये आमचे सरकार युवकांच्या सोबत उभे आहे. व्यसने आणि त्याच्याशी संबंधित व्यापारात सामील असलेल्या लोकांवर कठोर कारवाई होत आहे. जर एखादा युवक चुकून व्यसनात अडकला असेल तर त्याचे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत, असे अजिबात नाही. सामाजिक प्रतिष्ठेच्या आड लोकांनी आपल्या मुलाचे व्यसन लपवू नये. वैद्यकीय मदतीच्या आधारे युवकाला व्यसनापासून दूर करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा,’’ असेही मोदी यांनी नमूद केले..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...मोदी म्हणाले...व्यसनापासून दूर ठेवून युवकांना त्यांची क्षमता वाढवावी लागेल.अमली पदार्थाच्या सवयीमुळे करिअर आणि कुटुंब याच्यावर विपरीत परिणाम होतो.व्यसनामुळे युवा पिढीची स्वप्ने धुळीस मिळतात.अमली पदार्थांच्या विक्रीतून दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.