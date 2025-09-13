PM Narendra Modi : वातावरण खराब असल्यामुळे...! मोदींनी सांगितलं मणिपूरला उशीरा पोहचण्याचे कारण...

दोन वर्षांपूर्वीच्या हिंसाचाराच्या घटनांनंतर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट दिली. यावेळी त्यांच्या हस्ते अनेक विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन पार पडले. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमाला उशिरा पोहोचले. याबद्दल त्यांनी मणिपूरच्या जनतेची माफी मागितली. इतकच नाही, तर त्यांनी कार्यक्रमाला उशिरा पोहोचण्याचे कारणही स्पष्ट केले..पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “ बाहेर मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरु आहे. मात्र, तुम्ही या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात, याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. खराब हवामानामुळे माझे हेलिकॉप्टर उड्डाण करू शकले नाही, त्यामुळे मी गाडीने येण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यामुळेच मला उशीर झाला. पण येताना रस्त्यावर मोठ्या संख्येने नागरिकांचा उत्साह पाहून मला आनंद झाला. या उत्साहाला मी नतमस्तक होऊन अभिवादन करतो.”.PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा मणिपूर दौरा; ८५०० कोटींची देणार भेट, यंत्रणा तैनात पण अधिकृत घोषणा नाही.पुढे ते म्हणाले, की ''मणिपूरच्या नावातच ‘मणी’ आहे. हा मणी येणाऱ्या काळात संपूर्ण ईशान्य भारताची चमक वाढवणार आहे. मणिपूरच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. आज येथे 7 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन झालं. या प्रकल्पांमुळे मणिपूरच्या जनतेला थेट फायदा होणार आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांमध्ये प्रगती होणार आहे.”.PM Narendra Modi: स्थानिक चलनास गती देणार; पंतप्रधान मोदींची मॉरिशसच्या पंतप्रधानांशी चर्चा.''मणिपूर हे सीमावर्ती राज्य असल्याने कनेक्टिव्हिटी हा येथील मोठा प्रश्न राहिला आहे. यामुळे स्थानिक जनतेला होणारा त्रास लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यावर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. आम्ही मणिपूरमधील रेल्वे आणि रस्त्यांच्या विकासासाठी बजेट वाढवले आहे. गावागावांपर्यंत रस्ते तयार करण्याचे कामही सुरू आहे. या प्रयत्नांमुळे येथील जनतेचा त्रास कमी होईल, असा आमचा विश्वास आहे.” असंही त्यांनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.