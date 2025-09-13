देश

PM Narendra Modi : वातावरण खराब असल्यामुळे...! मोदींनी सांगितलं मणिपूरला उशीरा पोहचण्याचे कारण...

Prime Minister Narendra Modi reached Manipur late : पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमाला उशिरा पोहोचले. याबद्दल त्यांनी मणिपूरच्या जनतेची माफी मागितली. इतकच नाही, तर त्यांनी कार्यक्रमाला उशिरा पोहोचण्याचे कारणही स्पष्ट केले.
Prime Minister Narendra Modi reached Manipur late

Prime Minister Narendra Modi reached Manipur late

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

दोन वर्षांपूर्वीच्या हिंसाचाराच्या घटनांनंतर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट दिली. यावेळी त्यांच्या हस्ते अनेक विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन पार पडले. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमाला उशिरा पोहोचले. याबद्दल त्यांनी मणिपूरच्या जनतेची माफी मागितली. इतकच नाही, तर त्यांनी कार्यक्रमाला उशिरा पोहोचण्याचे कारणही स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Manipur
Modi Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com