PM मोदींना तमिळ येत नसल्याची खंत, पण राहुल गांधींनी करुन दाखवलं?

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे दक्षिणेच्या राज्यांमध्ये आपला वेळ घालवताना दिसत आहेत. विशेष करुन ते केरळच्या जनतेसोबत जास्त मिसळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी केरळच्या मच्छीमारांसोबत समुद्रात डुबकी मारल्याचं पाहायला मिळालं होतं. राहुल गांधी दक्षिणेतील लोकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच त्यांची भाषाही शिकत आहेत. राहुल गांधी यांचा तमिळनाडूच्या गावातील लोकांसोबत मशरुमची बिर्याणी बनवताना आणि गावकऱ्यांसोबत त्याचा आस्वाद घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. राहुल गांधी यांनी यावेळी गावकऱ्यांसोबत तमिळमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

राहुल गांधी सद्या तमिळनाडू दौऱ्यावर आहेत. याठिकाणी ते सर्वसामान्य लोकांच्या भेटी घेताना दिसत आहेत. राहुल यांचा एका चहावाल्यासोबतचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात राहुल गांधी चहावाल्यासोबत तमिळमध्ये बोलताना दिसत आहेत. 'रोंबा नल्ला टी' म्हणजे तमिळनाडूतील सर्वात चांगली चहा असं ते व्हिडिओमध्ये म्हणत आहेत. राहुल गांधी तेनकाशीमधील मुरुगासेन यांच्या चहाच्या टपरीवर आले होते. तेव्हाचा हा व्हिडिओ आहे. राहुल गांधी लोकांमध्ये मिसळत तमिळ बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता एक वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे.

Romba nalla tea , best tea in Tamil Nadu. @RahulGandhi at Murugesan's tea shop in Tenkasi. #TamilNadu pic.twitter.com/YO0ZQKhMJR

— DP SATISH (@dp_satish) February 28, 2021