PM Modi Rozgar Mela : उद्या तब्बल ५१,००० तरुणांचे नशीब उजळणार ! पंतप्रधान मोदी युवकांना'ड्रीम जॉब'ची नियुक्तीपत्रे प्रदान करणार

PM Modi to Distribute Appointment Letters to Over 51,000 Youth : देशातील तरुण आणि पर्यावरण या दोन्ही क्षेत्रांसाठी शनिवार, १९ सप्टेंबर हा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी दोन महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. एका कार्यक्रमात देशभरातील ५१ हजारांहून अधिक नव्याने नियुक्त तरुणांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे दिली जाणार आहेत. तर दुसऱ्या कार्यक्रमात पर्यावरण आणि हवामान बदलाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ चर्चा करणार आहेत..५१ हजारांहून अधिक तरुणांना नियुक्तीपत्रेपंतप्रधान मोदी शनिवारी दुपारी १२.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ५१ हजारांहून अधिक नव्याने नियुक्त तरुणांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करणार आहेत. यावेळी ते नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना संबोधितही करणार आहेत..हा देशभरात आयोजित करण्यात येणारा २० वा रोजगार मेळावा आहे. देशातील ४५ विविध ठिकाणी एकाच वेळी या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये या तरुणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..Seva First Innovation Challenge : तरुणांच्या कल्पनांना मिळणार व्यासपीठ; IIT-IIM तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तराखंडमध्ये इनोव्हेशन चॅलेंज.रेल्वे, गृह मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय तसेच महसूल आणि वित्तीय सेवा विभागासह विविध सरकारी विभागांमध्ये या नियुक्त्या झाल्या आहेत. या रोजगार मेळाव्यामुळे आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या नियुक्तीपत्रांची एकूण संख्या अंदाजे १२.७५ लाखांवर पोहोचणार आहे..विज्ञान भवनात पर्यावरण परिषददरम्यान, रोजगार मेळाव्यापूर्वी सकाळी १० वाजता पंतप्रधान मोदी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ‘द फ्युचर ऑफ एन्व्हायर्नमेंट अँड क्लायमेट डायनॅमिक्स’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत..नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल अर्थात NGT कडून १९ आणि २० सप्टेंबर रोजी या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या भविष्यासंदर्भातील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे..Amazon Investment: Amazon ची भारतात 48 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा! कंपनीच्या सीईओंची पंतप्रधानांशी चर्चा; रोजगारही वाढणार.या परिषदेत जगातील १७ देशांमधील मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायिक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय, विविध उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमधील न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विविध मंत्रालयांचे सचिव तसेच पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचीही उपस्थिती राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.