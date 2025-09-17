PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींचा पगार ऐकून थक्क व्हाल; पगाराशिवाय आणखी काय मिळतं त्यांना? जाणून घ्या सुविधा आणि एकूण संपत्ती

Prime Minister Narendra Modi Salary : आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ७५ वा वाढदिवस आहे. संपूर्ण देशभरात त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त (PM Modi 75th Birthday) शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी मध्य प्रदेशातील धार येथे जाऊन अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. त्यांच्या कामगिरीबद्दल सर्वांना माहिती आहे. मात्र, त्यांच्या पगाराबाबत अनेकांना उत्सुकता असते. चला तर मग जाणून घेऊया त्यांचे उत्पन्न आणि उपलब्ध सुविधा...पंतप्रधान मोदी किती पगार घेतात?पंतप्रधानांचा पगार अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. प्रत्येक पदासाठी ठरावीक पगार असतो आणि त्याचप्रमाणे मोदींना खालील वेतन दिले जाते -मूळ वेतन : ५०,००० रुपयेउत्पादन भत्ता : ३,००० रुपयेदैनिक भत्ता : ६२,००० रुपयेमतदारसंघ भत्ता : ४५,००० रुपयेया सर्वांची बेरीज केल्यास पंतप्रधान मोदींना दरमहा १,६६,००० रुपये पगार मिळतो. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे १९,९२,००० रुपये आहे..PM Modi Birthday : मोदींचा फोन कोणता? 'या' आहेत पंतप्रधानांच्या आवडत्या वस्तू...वेतन रचना१ दिवसाचा पगार : ५,५३३.३३ रुपये१ आठवड्याचा पगार : ३८,७३३.३३ रुपये१ महिन्याचा पगार : १,६६,००० रुपये१ वर्षाचा पगार : १९,९२,००० रुपये.पगाराव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या सुविधापंतप्रधानांना केवळ पगार नाही, तर अनेक सुविधा केंद्र सरकारकडून दिल्या जातात. त्या या प्रमाणे -अधिकृत निवासस्थान : ७, लोक कल्याण मार्ग, नवी दिल्लीएसपीजी सुरक्षा : विशेष सुरक्षा गटाची २४ तास सुरक्षाप्रवास सुविधा : देशांतर्गत व परदेश प्रवासासाठी एअर इंडिया वन विमानातून मोफत प्रवासपेन्शन व आरोग्य सुविधा : पद सोडल्यानंतर आजीवन पेन्शन व मोफत वैद्यकीय सेवा.पंतप्रधान मोदींची एकूण संपत्ती२०२४ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकूण मालमत्ता ३.०२ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यांच्याकडे त्यावेळी फक्त ५२,९२० रुपये रोख रक्कम असल्याचेही नमूद केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.