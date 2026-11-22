Gold Price Fall in India : पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी सोन्याची अनावश्यक खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर सोन्याचे दर घसरल्याने जनतेचे पैसे वाचले, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. लखनौ येथे झालेल्या पाचव्या कौशल्यविकास दीक्षांत समारंभात बोलताना त्यांनी वर्षभरापूर्वी केलेल्या आवाहनाची आठवण करून दिली..पंतप्रधानांनी मे महिन्यात पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा संदर्भ देत सोन्याच्या खरेदीबाबत हे आवाहन केले होते. गरज नसेल तर वर्षभर सोने खरेदी करू नका, असे त्यांनी देशवासीयांना सांगितले होते. सोन्याच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होत असल्याने देशहितासाठी खरेदी टाळण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यानंतर शनिवारी (ता. २१) लखनौमधील कार्यक्रमात बोलताना मोदी यांनी या आवाहनाचा पुन्हा उल्लेख केला. नागरिकांनी सोन्याची खरेदी कमी केली आणि सोन्याचे दर घसरले. त्यामुळे लोक आपले पैसे वाचल्याचे सांगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सोन्याच्या दरात ३० हजारांची घटमोदी यांच्या आवाहनाच्या वेळी म्हणजेच ११ मे रोजी सोन्याचा दर प्रति दहा ग्रॅम सुमारे एक लाख ५२ हजार रुपये होता. २० नोव्हेंबरपर्यंत हा दर घसरून एक लाख २२ हजार रुपयांवर आला. म्हणजेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत सोन्याच्या दरात प्रति दहा ग्रॅम सुमारे ३० हजार रुपयांची घट झाली आहे. ही घसरण जवळपास २० टक्के आहे. सोन्याच्या दरातील या घसरणीचे श्रेय मोदी यांनी नागरिकांनी खरेदी कमी करण्याच्या निर्णयाला दिले. मात्र, दरातील घसरणीमागे जागतिक बाजारातील घडामोडींचाही प्रभाव असतो..Gold Silver Rate Jalgaon: सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! राज्यातील सर्वात स्वस्त दरात सोनं; १ तोळा कितीला?.आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांनाही आयआयटीइतकाच सन्मान मिळावालखनौ येथे झालेल्या पाचव्या कौशल्यविकास दीक्षांत समारंभात मोदी यांनी कौशल्य विकासाचे महत्त्व अधोरेखित केले. कौशल्याला सन्मान दिल्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या प्रगतीमध्ये कौशल्याधारित शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची आहे. आयआयटी आणि आयटीआय या दोन्ही संस्था देशाची अमूल्य संपत्ती आहेत. त्यामुळे आयटीआयमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांइतकाच सन्मान मिळायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.