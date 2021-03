PM मोदींच्या आईने घेतला लसीचा पहिला खुराक; मोदींनी दिली ट्विटरवरुन माहिती

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आई हिराबेन मोदी यांना कोरोना लसीचा पहिला खुराक देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी स्वत: आपल्या ट्विटरवरुन याबाबतची माहिती दिली आहे. पंतप्रधान मोदींनी यावेळी म्हटलंय की, मी सर्वांना विनंती करतो लस घेण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींना लस घेण्यास प्रोत्साहित करा तसेच या कामी त्यांची मदत करा.

Happy to share that my mother has taken the first dose of the COVID-19 vaccine today. I urge everyone to help and motivate people around you who are eligible to take the vaccine.

दरम्यान, भारतात 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरणास सुरवात करण्यात आली होती. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली होती. त्यानंतर 1 मार्च रोजी कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरु करण्यात आला आहे. यामध्ये वय वर्षे 60 च्या वरील लोकांना तसेच वय वर्षे 45 वरील कोमॉर्बोडीटीज अर्थात इतर गंभीर आजार असणाऱ्या लोकांना लस देण्यात येत आहे. 1 मार्च रोजीच पंतप्रधान मोदींनी लसीचा पहिला खुराक घेतला होता.

