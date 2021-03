Thank You India! लसीच्या मदतीमुळे भारावला कॅनडा; होर्डींग्ज लावून भारताचे आभार

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसचा कहर अद्यापही सुरुच आहे. गेल्या वर्षी याच काळात कोरोनाने जगभरात थैमान घालायला सुरुवात केली होती. भारतात कोरोनाचे एकदोन रुग्ण सापडायला सुरुवात झाली होती. मात्र, आता एका वर्षानंतर जगभरात कोरोनाची लस उपलब्ध झाली आहे. भारतानेही दोन लसींना मान्यता दिली असून जगातील सर्वांत मोठ्या लसीकरणाची मोहीम सध्या भारतात सुरु आहे. भारताने इतर देशांना देखील लसीचा पुरवठा करुन मदत केली आहे. भारताने नेपाळ, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि कॅनडापर्यंत अनेक देशांना कोरोना लसीचा पुरवठा करुन जगभरात आपल्या मानवतेचं दर्शन घडवलं आहे. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या आपल्या उक्तीनुसारच देश मार्गक्रमण करत असल्याचं पुन्हा एकदा भारताने दाखवून दिलं आहे. आणि भारताच्या याच मदतीच्या स्वभावाचं कौतुक आता कॅनडाने केलं आहे. कॅनडामध्ये पंतप्रधान मोदींचे आणि भारताचे आभार मानणारे होर्डींग्स लावण्यात आले आहेत.

