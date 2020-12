पंतप्रधान मोदी पुन्हा म्हणाले, नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच

नवी दिल्ली- नवीन कृषी कायद्याविरोधात देशभर शेतकरी संघटनांकडून सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. आमचे सरकार अनेक क्षेत्रात उभ्या असलेल्या भिंती हटवत आहे. या सुधारित कायद्यानंतर शेतकऱ्यांना नवी बाजारपेठ मिळेल, नवीन पर्याय मिळतील, तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळेल, देशाचा शीतगृहांसाठीच्या पायाभूत सुविधा आधुनिक होतील, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. औद्योगिक संघटना फिक्कीच्या 93 व्या सर्वसाधारण बैठकीत त्यांनी नव्या कृषी कायद्याबद्दल मत व्यक्त केले.

हजारोंच्या संख्येने शेतकरी या नवीन कायद्याविरोधात दिल्लीत मागील दोन आठवड्यांपासून जास्त काळ आंदोलन करत आहेत. सरकारने अनेक वेळा चर्चा करुन काही दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु, शेतकरी संघटना या तिन्ही कायदे मागे हटवण्यावर ठाम आहेत. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा कृषी कायद्याचे फायदे सांगितले.

The cold storage infrastructure will be modernised. This will result in more investments in the agriculture sector. Farmers will be benefitted the most out of it: PM Narendra Modi https://t.co/Uxayt2jAqF

