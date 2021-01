PM नरेंद्र मोदींनी बाळासाहेब ठाकरेंना केलं अभिवादन; म्हणाले, ते आदर्शांवर ठाम असत

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेचे संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन केले आहे. बाळासाहेब ठाकरे हे आपल्या आदर्शांप्रती सदैव ठाम राहत असत, असे त्यांनी टि्वटमध्ये म्हटले आहे. ते म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन. आदर्शांबाबत बाळासाहेब ठाम राहत असत. लोकहितासाठी त्यांनी अथक काम केले आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्म 23 जानेवारी 1926 रोजी झाला होता. त्यांनी 1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना केली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची धुरा आपल्या हाती घेतली. गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक वर्षे एकत्र लढलेल्या भाजप-शिवसेनेने युती संपुष्टात आणली. उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणले. राज्याचे नेतृत्त्व उद्धव ठाकरे हे करत आहेत.

Tributes to Shri Balasaheb Thackeray Ji on his Jayanti. He was unwavering when it came to upholding his ideals. He worked tirelessly for the welfare of people.

