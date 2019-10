तुमच्यातील रावण प्रवृत्तीचा नाश करा : मोदी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (मंगळवार) विजयादशमीनिमित्त व्हिडिओ शेअर करत तुमच्यातील रावण प्रवृत्तीचा नाश करा असा संदेश दिला आहे.

विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

Greetings on the auspicious occasion of #VijayaDashami. pic.twitter.com/V0xjMuzUSL

— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2019