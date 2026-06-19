PM VBRY: तुमच्या खात्यात १५,००० रुपये आले का? आज लाखो जणांना मिळणार थेट लाभ; आधी पात्रता तपासा...

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार, १९ जून रोजी 'प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य वितरित करणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नोकरी मिळालेल्या युवकांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात १५,००० रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा होणार आहे..या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी नवी दिल्लीत विशेष समारंभाचे आयोजन करून योजनेच्या काही लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधतील. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी याबाबत माहिती दिली. एकूण २,४०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान १५ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे..योजनेचे लाभ कोणाला मिळणार?या योजनेद्वारे नवीन कर्मचाऱ्यांसोबत त्यांना रोजगार देणाऱ्या नियोक्त्यांनाही आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. पहिल्यांदा नोकरीत प्रवेश करणाऱ्या युवकांना १५,००० रुपयांपर्यंत एकरकमी लाभ मिळेल. तर नवीन कर्मचारी नेमणूक करणाऱ्या कंपन्या किंवा मालकांना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यामागे दरमहा ३,००० रुपयांपर्यंतचे सहाय्य मिळणार आहे.उत्पादन क्षेत्रात रोजगार वाढीसाठी सुरू केलेल्या या योजनेची व्याप्ती आता चार वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे दीर्घकाळ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल..३५ दशलक्ष नवीन नोकऱ्यांचे लक्ष्यसरकारने या योजनेसाठी ९९,४४६ कोटी रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. पुढील दोन वर्षांत ३५ दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.ऑगस्ट २०२५ पासून या योजनेच्या अंमलबजावणीत लक्षणीय प्रगती झाली आहे. आतापर्यंत ६३ लाखांहून अधिक युवक प्रथमच औपचारिक क्षेत्रात सामील झाले आहेत. यातील सुमारे ३० टक्के लाभार्थी महिला आहेत, ज्यामुळे लिंगभेद कमी करण्याच्या दिशेनेही सकारात्मक पाऊल पडले आहे..PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींना व्हाईट हाऊसचं आमंत्रण; अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची दिल्लीत उच्चस्तरिय बैठक.लहान उद्योगांना विशेष बळयोजनेच्या भाग 'ब' अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या व्यवसायांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक छोटे उद्योग आहेत, ज्यात २५ पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत आहेत. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, योजना केवळ रोजगार निर्मितीवरच लक्ष केंद्रित करत नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांना मोठा पाठिंबा देत आहे..देशव्यापी कार्यक्रममुख्य कार्यक्रमाव्यतिरिक्त, विविध राज्यांतील २०० औद्योगिक क्लस्टर्सशी व्हर्च्युअल माध्यमातून कनेक्ट करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी प्रादेशिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार, आमदार आणि महापौरांसह इतर मान्यवर उपस्थित राहतील..Narendra Modi: १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पंतप्रधान मोदींचा भावनिक सूर! नेहरूंचा विक्रम मोडल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया; काय म्हणाले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.