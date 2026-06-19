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PM VBRY: तुमच्या खात्यात १५,००० रुपये आले का? आज लाखो जणांना मिळणार थेट लाभ; आधी पात्रता तपासा...

PM Modi Launches PM VBRY Benefit Transfer for First-Time Employees : १५ लाख तरुणांच्या खात्यात थेट १५,००० पर्यंतची मदत; पीएम-VBRY योजनेतून २,४०० कोटींचे DBT वितरण, रोजगाराला नवे बळ
pm narendra modi

pm narendra modi

esakal

Sandip Kapde
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नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार, १९ जून रोजी 'प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य वितरित करणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नोकरी मिळालेल्या युवकांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात १५,००० रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा होणार आहे.

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