बँकेत बनावट नोटांचा ढीग! PNBच्या करन्सी चेस्टमध्ये १७ कोटींच्या खोट्या नोटा पोहोचल्या कशा? एका शंकेनं सगळा प्रकार उघडकीस

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर इथं पंजाब नॅशनल बँकेच्या करन्सी चेस्टमध्ये १७ कोटींपेक्षा जास्त रोकड बनावट असल्याचं आढळल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. पोलिसांसोबत आरबीआयची टीमही याच्या चौकशीसाठी दाखल झाली आहे. मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत बँकेतील पदाधिकाऱ्यांची चौकशी केली गेली. नोटा आल्या कुठून याभोवतीच सगळा तपास फरत आहे. इतक्या मोठ्या संख्येनं बनावट नोटा थेट करन्सी चेस्टमध्ये कशा पोहोचल्या असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वेगवेगळ्या वेळी बँकांमधून इथं जमा झाल्या का याचीही चौकशी होत आहे..करन्सी चेस्टमध्ये सामान्यपणे ठराविक प्रक्रियेनुसार मिळालेल्या, मोजलेल्या आणि पडताळणी केलेल्या नोटा असतात. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नोटांचे बंडल करून ते नोंद केले जातात. अशा परिस्थितीत कोट्यवधींच्या बनावट नोटा चेस्टपर्यंत पोहोचणं गंभीर मानलं जात आहे. तपासात याकडेही लक्ष दिलं जात आहे की संशयित नोटा कोणत्या तारखेला चेस्टमध्ये पोहोचल्या. त्याचा बंडल नंबर काय होता आणि कोणत्या शाखेतून किंवा करन्सी चेस्टमधून रोकड आली होती? कुणी आणली, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जात आहेत. रोकड आवक-जावकच्या नोंदी आणि कागदपत्रांचीही पडताळणी करण्यात येत आहे..संत पुन्हा बनला CRPF जवान! नोकरी गमावल्यानंतर धरलेली आध्यात्माची वाट, पण २५ वर्षांनी झाला चमत्कार अन्....नोटा एखाद्या दुसऱ्या शाखेतून किंवा करन्सी चेस्टमधून आणल्या असतील तर त्याची चौकशी सहारनपूरच्या बाहेर होऊ शकते. नोटांच्या तपासणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशिन्स आणि चौकशी प्रक्रियेत तर काही त्रुटी नाहीत ना असाही प्रश्न विचारला जात आहे..दरम्यान, या सर्व प्रकरणात तीन बँक अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आढळल्यानं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलीय. मात्र सखोल चौकशीशिवाय अधिकाऱ्यांची थेट भूमिका आणि बनावट नोटांचा संबंध आहे असं सांगता येणार नसल्याचंही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. बँकेच्या सिस्टिममध्ये कोणत्या प्रक्रियेतून या नोटा करन्सी चेस्टपर्यंत पोहोचल्या याचा तपास होत आहे..पीएनबीच्या करन्सी चेस्टमध्ये १७ कोटींची बनावट रोकड पोहोचणं हे फक्त बनावट नोटांपुरतं मर्यादीत नाही. बँकेच्या रोकड देखरेख आणि पडताळणी व्यवस्थेवर मोठा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतोय. जवळपास ११.५० कोटी रुपयांच्या नोटा आरबीआयच्या जयपूर कार्यालयात पाठवल्यानंतर ४.३० लाख रुपये कमी आढळल्यानं चौकशी करण्यात आली. तेव्हा हा सगळा प्रकार उघड झाला. नोटांची तपासणी केली असता ७.४० कोटी बनावट नोटा सुरुवातीला आढलल्या. नंतर या नोटा जवळपास १७ कोटींच्या असल्याचंही समोर आलं..बनावट नोटांच्या प्रकरणी आरबीआय आणि पंजाब नॅशनल बँकेकडून २१ सदस्यांचे पथक नियुक्त करण्यात आलंय. रोकड जमा करण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी केली जात आहे. बनावट नोटा कुठून आल्या, बँकेच्या चॅनेलमध्ये त्या कोणत्या प्रक्रियेतून पोहोचल्या आणि करन्सी चेस्टमध्ये जमा करण्यात आल्या याचा शोध आता चौकशी करणारे अधिकारी घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.