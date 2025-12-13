Messi Event: मेस्सीच्या कार्यक्रमामुळे कोलकात्यात गोंधळ; पोलिसांची मोठी कारवाई, मुख्य आयोजकाला घेतलं ताब्यात

कोलकात्याच्या साल्ट लेक स्टेडियममध्ये प्रसिद्ध फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीच्या संगीत कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या गोंधळाविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई केली आहे. मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता यांना विमानतळावर अटक करण्यात आली. पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कुमार यांनी जबाबदार असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. .डीजीपी म्हणाले की, प्रेक्षकांना त्यांच्या तिकिटांचे पैसे परत करावेत. येऊन हस्तांदोलन करायचे, काही लोकांना भेटायचे आणि निघून जायचे अशी योजना होती. आता सरकारने आयोजकांकडून काही गैरव्यवस्थापन झाले आहे का यासह सर्व पैलूंची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. आयोजक आधीच विकल्या गेलेल्या तिकिटांच्या परतफेडीबद्दल चिंता असलेल्यांना पत्र लिहित आहेत. परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे..Lionel Messi India Tour 2025: चाहत्यांसाठी मेस्सीची १० मिनिटे! पण, तरूणीला फोटो काढण्यासाठी मिळाली २० मिनिटे; कोण आहे Subhashree Ganguly? .ते पुढे म्हणाले, "या गैरव्यवस्थेला शिक्षा होऊ नये यासाठी आम्ही कारवाई करत आहोत." मेस्सीच्या कोलकाता कार्यक्रमातील गोंधळाबाबत , अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) कायदा आणि सुव्यवस्था जावेद शमीम म्हणाले, "शांतता त्वरित पूर्ववत झाली पाहिजे. याची काळजी घेण्यात आली आहे. वाहतूक सामान्य आहे. सर्वजण घरी परतले आहेत. ही घटना फक्त सॉल्ट लेक स्टेडियमपुरती मर्यादित होती. ही एक मोठी घटना आहे. .आज सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये घडलेल्या घटनेसाठी जो कोणी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा व्हावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी यासाठी आम्ही काम करत आहोत. आता सर्व काही सामान्य आहे. दुसरा भाग म्हणजे चौकशी; एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे आणि मुख्य आयोजकाला अटक करण्यात आली आहे. मी तुम्हाला सांगतो की, ते चाहत्यांना तिकिटांचे पैसे परत करण्याचे आश्वासन देत आहेत. ते कसे करता येईल ते आपण पाहू, असं त्यांनी सांगितलं..मेस्सी आला अन् ५ मिनिटात गेला... चाहते हजारो रुपये खर्चूनही पाहू शकले नाहीत; ममता बॅनर्जींनी माफी मागत दिले चौकशीचे आदेश.पोलिसांचे म्हणणे आहे की, ते लवकरच त्याची चौकशी सुरू करतील. त्या चौकशीतून काय निष्पन्न होते. सुताद्रू हा एकटाच आहे की दुसऱ्या कोणाचे नाव समोर येईल याकडे ते आता लक्ष ठेवून आहेत. त्या दिवशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देखील सॉल्ट लेक स्टेडियमला भेट देणार होत्या. त्यांनी फुटबॉल स्टार मेस्सीला भेटण्याची योजना आखली होती. परंतु गोंधळामुळे त्यांनी स्टेडियममध्ये पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचे नियोजन रद्द केले. ममता बॅनर्जी यांनी मध्येच माघार घेतली. त्यांनी आधीच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी या घटनेबद्दल माफीही मागितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.