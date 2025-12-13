देश

Messi Event: मेस्सीच्या कार्यक्रमामुळे कोलकात्यात गोंधळ; पोलिसांची मोठी कारवाई, मुख्य आयोजकाला घेतलं ताब्यात

Lionel Messi Event Chaos Incident: कोलकाता येथे झालेल्या अर्जेंटिनाच्या फुटबॉल स्टार लिओनेल मेस्सीच्या संगीत कार्यक्रमात झालेल्या प्रचंड गोंधळाबाबत कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
कोलकात्याच्या साल्ट लेक स्टेडियममध्ये प्रसिद्ध फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीच्या संगीत कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या गोंधळाविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई केली आहे. मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता यांना विमानतळावर अटक करण्यात आली. पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कुमार यांनी जबाबदार असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

