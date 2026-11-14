बड्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलाचा गोळीबार, दोन सख्खे भाऊ गंभीर जखमी; घटनेनं खळबळ

गाडीला साइड देण्यावरून झालेल्या वादातून गोळीबाराची घटना घडली आहे. पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलानंच दोन सख्ख्या भावांवर गोळीबार केलाय. या गोळीबारात दोघेही गंभीर जखमी झाले असून आरोपीला अटक करण्यात आलीय. हरियाणातील फरिदाबाद इथं ही घटना घडलीय. तर आरोपी दिल्ली पोलिसांत सहाय्यक उपनिरीक्षक (ASI) पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याचा मुलगा आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जसवंत असे आरोपीचे नाव आहे. तो फरिदाबादमधील भारत कॉलनी परिसरात राहतो. त्याचे वडील दिल्ली पोलिसांत ASI आहेत. जसवंत एका खासगी रुग्णालयाच्या बिलिंग विभागात काम करतो. त्याच्याकडे परवानाधारक रिव्हॉल्व्हर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..भीषण अपघात! बस कंटेनर ट्रकवर आदळली; २३ प्रवाशांचा मृत्यू; बचावकार्य सुरू.गोळीबाराची घटना १२ नोव्हेंबरच्या रात्री घडली. प्रशांत जांगडा आणि त्याचा भाऊ प्रिन्स हे चुलत भाऊ पीयूष आणि नातेवाईक तुषार यांच्यासोबत कारने दिल्ली रेल्वे स्थानकाकडे जात होते. कुटुंबातील नातेवाईकांना घेण्यासाठी ते निघाले होते. त्याचवेळी समोरून जसवंतची ब्रेझा कार आली. अरुंद रस्त्यावर दोन्ही गाड्या समोरासमोर आल्या. प्रशांतने गाडीला रस्ता देण्याची विनंती केली. मात्र जसवंतने गाडी बाजूला न घेतल्याने वाद सुरू झाला..पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार, जसवंतने आपली कार त्यांच्या गाडीसमोर उभी करून रस्ता अडवला. त्यानंतर तो गाडीतून खाली उतरला. दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वाद झाला. याचदरम्यान जसवंतने रिव्हॉल्व्हर काढून गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. त्याने चार गोळ्या झाडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यामध्ये प्रशांतच्या छातीत तर प्रिन्सच्या मानेत गोळी लागली. पीयूष आणि तुषार यांनाही गोळ्या घासून गेल्या. जखमी दोघांना फरिदाबादमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रिन्सच्या शरीरातून शस्त्रक्रिया करून गोळी काढण्यात आली. दोघांवर उपचार सुरू आहेत..घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. गुन्हे शाखेच्या सेक्टर ३० पथकाने शुक्रवारी जसवंतला अटक केली. त्याच्याकडून गोळीबारात वापरलेला रिव्हॉल्व्हर आणि सात जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. त्याची ब्रेझा कारही पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.